«Росэл» создал новый геркон для китайского рынка

Холдинг «Росэл» разработал новые коммутационные устройства типа геркон для китайских производителей электроники. Изделия имеют палладий-рутениевое покрытие контактов. Благодаря этому снижается цена в сравнении с аналогами с золотым покрытием. При этом новые герконы надежны и выдерживают до 100 млн срабатываний. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) применяют в качестве контактных пар различных реле, выключателей, кнопок, датчиков и индикаторов в электронной технике, телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Новое изделие представляет собой модификацию геркона МКА-14103, в котором золотой подслой под рутений в гальваническом покрытии заменен на палладиевый.

Разработкой геркона в инициативном порядке занимался Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) холдинга «Росэл».

«Китайский рынок занимает более 80% в поставках нашей продукции, поэтому предприятию крайне важно учитывать его реалии. В 2025 г. золото по сравнению с палладием подорожало более чем в три раза, при том, что оба металла обладают почти одинаковой электропроводностью. Таким образом, произведен новый, более дешевый продукт – геркон с палладиевым подслоем под рутений в гальваническом покрытии. Этот прибор позволит сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить наполнение портфеля заказов завода экспортными контактами», – отметил генеральный директор РЗМКП Сергей Максимов.

Рязанский завод металлокерамических приборов – единственное в России и странах СНГ предприятие, выпускающее герметизированные магнитоуправляемые контакты.

