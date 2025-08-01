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Тумаков Антон
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|25.04.2023
|Антон Тумаков, ЕДИНЫЙ ЦУПИС: «В нашей компании роботизация приносит пользу сотрудникам большинства департаментов» 1
Тумаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|UIPath 106 1
|Telegram Group 2323 1
|Примо РПА - Primo Idea Hub 1 1
|CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 583 1
|Примо РПА - Primo RPA 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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