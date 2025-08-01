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Тумаков Антон


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
25.04.2023 Антон Тумаков, ЕДИНЫЙ ЦУПИС: «В нашей компании роботизация приносит пользу сотрудникам большинства департаментов» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тумаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

UIPath 106 1
Telegram Group 2323 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 63 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1959 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2320 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9041 1
Примо РПА - Primo Idea Hub 1 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 583 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
Мирошников Артем 1 1
Мирошников Борис 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 2
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 30 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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