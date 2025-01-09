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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Андреева Ольга



09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
24.12.2024 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.09.2010 Российские ИТ-компании не хотят в новый финский технопарк 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Андреева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
Diasoft - Диасофт 870 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Intelsy - Интелси 2 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
ХИ-квадрат 6 1
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Благосостояние НПФ 51 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Фора Банк 55 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Комус 94 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Группа Самолет 72 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Слученков Антон 14 3
Тульчинский Станислав 57 2
Николаев Дмитрий 19 2
Колотев Дмитрий 2 2
Стонт Дмитрий 2 2
Кондратенко Кирилл 19 1
Мачульский Олег 5 1
Кондратьева Елена 9 1
Нечаева Татьяна 2 1
Санников Олег 6 1
Дубиничева Наталья 5 1
Осипенко Наталья 11 1
Коптелов Андрей 109 1
Кабаков Ярослав 59 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Чепакин Андрей 26 1
Бимаев Олег 8 1
Иванушкин Владимир 4 1
Хитров Михаил 25 1
Горбатов Олег 8 1
Буланов Николай 13 1
Кривошеин Роман 5 1
Сухова Елена 4 1
Якубович Мария 1 1
Суркис Анатолий 3 1
Смирнов Алексей 243 1
Гребеник Геннадий 38 1
Сахаров Александр 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Аренда 2416 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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