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Нечаева Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|01.07.2025
|В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн 1
|25.02.2023
|Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
|02.02.2023
|Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
Нечаева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Мачульский Олег 5 2
|Кондратьева Елена 10 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Кабаков Ярослав 61 2
|Погорелова-Триппель Наталья 28 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Буланов Николай 16 2
|Сухова Елена 4 2
|Санников Олег 6 2
|Осипенко Наталья 11 2
|Слученков Антон 18 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Бочкин Александр 41 1
|Бимаев Олег 8 1
|Иванушкин Владимир 4 1
|Селезнев Денис 30 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Кривошеин Роман 5 1
|Ломов Владимир 3 1
|Андреева Ольга 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 1
|Земля - планета Солнечной системы 10484 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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