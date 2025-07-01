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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нечаева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Нечаева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 240 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 2
Первая Форма - 1Форма 52 2
Intelsy - Интелси 2 2
8543 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
Salesforce 435 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
Infomaximum - Инфомаксимум 43 1
Camunda - Camunda Services GmbH 29 1
Oracle Siebel Systems 512 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Совкомбанк ПАО 264 1
Ренессанс Страхование 165 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Комус 99 1
Благосостояние НПФ 51 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 541 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5819 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1361 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1009 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5600 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12929 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4950 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 296 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 378 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 580 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2143 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8164 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22026 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25038 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 126 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5068 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2227 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 61 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 793 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1147 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 604 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1115 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1027 1
Microsoft Office 3838 1
Oracle Java - язык программирования 3173 1
Red Hat OpenShift 133 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 270 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 308 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 127 1
Infomaximum - Proceset Process mining 38 1
Docker Swarm 15 1
ELMA 365 Low-code BPM 133 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 13 1
Кондратенко Кирилл 19 2
Мачульский Олег 5 2
Кондратьева Елена 10 2
Коптелов Андрей 111 2
Кабаков Ярослав 61 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Чепакин Андрей 27 2
Буланов Николай 16 2
Сухова Елена 4 2
Санников Олег 6 2
Осипенко Наталья 11 2
Слученков Антон 18 2
Дубиничева Наталья 5 2
Бочкин Александр 41 1
Бимаев Олег 8 1
Иванушкин Владимир 4 1
Селезнев Денис 30 1
Погорелова Наталья 6 1
Кривошеин Роман 5 1
Ломов Владимир 3 1
Андреева Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 1
Земля - планета Солнечной системы 10484 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2215 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1452 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 461 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6034 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 271 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3016 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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