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Сухова Елена
УПОМИНАНИЯ
Сухова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 4
|Коптелов Андрей 111 4
|Кабаков Ярослав 61 3
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Буланов Николай 16 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Мачульский Олег 5 3
|Санников Олег 6 3
|Слученков Антон 18 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Осипенко Наталья 12 3
|Бимаев Олег 8 2
|Бочкин Александр 42 2
|Нечаева Татьяна 3 2
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Иванушкин Владимир 4 1
|Кривошеин Роман 5 1
|Ломов Владимир 3 1
|Андреева Ольга 7 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Сочельникова Мария 2 1
|Синайская Наталья 1 1
|Горбунов Алексей 30 1
|Бибик Артем 1 1
|Комраков Николай 6 1
|Селезнев Денис 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
|Земля - планета Солнечной системы 10511 1
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