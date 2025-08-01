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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сухова Елена


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сухова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 3
Первая Форма - 1Форма 52 2
Intelsy - Интелси 2 2
Infomaximum - Инфомаксимум 44 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3007 1
8622 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Salesforce 437 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1045 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 3
Комус 100 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 2
Благосостояние НПФ 52 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Ренессанс Страхование 167 1
Совкомбанк ПАО 265 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5053 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2187 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5720 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4258 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7244 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2234 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1045 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5147 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12551 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 127 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21391 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 386 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11781 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1714 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1120 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 63 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8259 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 620 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1056 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
Infomaximum - Proceset Process mining 39 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 312 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 128 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1046 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
ELMA 365 Low-code BPM 138 1
Red Hat OpenShift 134 1
Microsoft Office 3862 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 780 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 275 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Docker Swarm 15 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Sherpa RPA 27 1
Коптелов Андрей 111 4
Кабаков Ярослав 61 3
Кондратенко Кирилл 19 3
Чепакин Андрей 27 3
Буланов Николай 16 3
Кондратьева Елена 10 3
Мачульский Олег 5 3
Санников Олег 6 3
Слученков Антон 18 3
Дубиничева Наталья 5 3
Осипенко Наталья 12 3
Бимаев Олег 8 2
Бочкин Александр 42 2
Нечаева Татьяна 3 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Иванушкин Владимир 4 1
Кривошеин Роман 5 1
Ломов Владимир 3 1
Андреева Ольга 7 1
Архипкина Светлана 10 1
Сочельникова Мария 2 1
Синайская Наталья 1 1
Горбунов Алексей 30 1
Бибик Артем 1 1
Комраков Николай 6 1
Селезнев Денис 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Земля - планета Солнечной системы 10511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 480 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3059 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2225 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8074 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 274 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2001 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6603 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5318 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 2
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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