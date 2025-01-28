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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кондратьева Елена



28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 2
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
08.12.2022 «Контур» помог транспортной группе Fesco перейти на ЭДО 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Кондратьева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 3
Первая Форма - 1Форма 49 2
8227 2
Intelsy - Интелси 2 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Salesforce.com 427 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Yandex - Яндекс 7356 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Directum - Директум 1092 1
Telegram Group 1997 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 5
Комус 94 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
Совкомбанк ПАО 256 2
Благосостояние НПФ 51 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 2
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 2
Право.ру 14 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ренессанс Страхование 160 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10191 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12757 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1167 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5356 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 811 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6781 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4682 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7102 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1057 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3071 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5897 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6232 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2073 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5320 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1021 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2196 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5264 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 2
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 934 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Red Hat OpenShift 132 1
Microsoft Office 3737 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
Docker Swarm 15 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 564 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
1С:ERP Управление предприятием 552 1
Red Lab - Timetta 10 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 243 1
Коптелов Андрей 110 5
Кабаков Ярослав 59 5
Мачульский Олег 5 5
Погорелова-Триппель Наталья 28 4
Кривошеин Роман 5 4
Кондратенко Кирилл 19 4
Сухова Елена 4 3
Чепакин Андрей 26 3
Буланов Николай 14 3
Бимаев Олег 8 3
Иванушкин Владимир 4 3
Санников Олег 6 3
Осипенко Наталья 11 3
Слученков Антон 14 3
Дубиничева Наталья 5 3
Нечаева Татьяна 2 2
Балыкина Екатерина 3 2
Кобзарь Екатерина 3 2
Галиев Марат 3 2
Горин Роман 5 2
Нерадовский Константин 18 2
Свергуненко Анна 3 2
Женишек Николай 2 1
Бочкин Александр 30 1
Селезнев Денис 28 1
Погорелова Наталья 6 1
Ломов Владимир 3 1
Андреева Ольга 6 1
Колотова Дарья 4 1
Викулов Илья 2 1
Суслова Елена 2 1
Григорян Александр 12 1
Имаметдинова Надия 2 1
Ремизов Руслан 1 1
Тарасова Анна 1 1
Спиридонов Александр 43 1
Валиулова Екатерина 1 1
Пульников Сергей 1 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Голубцов Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 8
Европа 21776 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1470 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2810 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2922 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 817 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2167 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1878 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 307 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5979 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1233 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1137 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 4
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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