Кондратьева Елена
Кондратьева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 5
|Коптелов Андрей 110 5
|Кабаков Ярослав 59 5
|Мачульский Олег 5 5
|Погорелова-Триппель Наталья 28 4
|Кривошеин Роман 5 4
|Кондратенко Кирилл 19 4
|Сухова Елена 4 3
|Чепакин Андрей 26 3
|Буланов Николай 14 3
|Бимаев Олег 8 3
|Иванушкин Владимир 4 3
|Санников Олег 6 3
|Осипенко Наталья 11 3
|Слученков Антон 14 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Нечаева Татьяна 2 2
|Балыкина Екатерина 3 2
|Кобзарь Екатерина 3 2
|Галиев Марат 3 2
|Горин Роман 5 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Свергуненко Анна 3 2
|Женишек Николай 2 1
|Бочкин Александр 30 1
|Селезнев Денис 28 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Ломов Владимир 3 1
|Андреева Ольга 6 1
|Колотова Дарья 4 1
|Викулов Илья 2 1
|Суслова Елена 2 1
|Григорян Александр 12 1
|Имаметдинова Надия 2 1
|Ремизов Руслан 1 1
|Тарасова Анна 1 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Валиулова Екатерина 1 1
|Пульников Сергей 1 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Голубцов Евгений 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 8
|Европа 21776 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
|Земля - планета Солнечной системы 10378 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1470 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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