Имаметдинова Надия
|20.12.2024
|В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 1
|02.10.2024
|Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
Имаметдинова Надия и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
|Европа 21767 1
|Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.