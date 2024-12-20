Фурлетов Виталий
|20.12.2024
|Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
|20.12.2024
|В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 1
Фурлетов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|РЕСО-Гарантия СК 44 1
|GetCourse - Геткурс 5 1
|Совкомбанк ПАО 256 1
|Moodle LMS - система управления курсами 31 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
|Казаков Владимир 7 2
|Красовский Дмитрий 8 2
|Лысенко Сергей 8 1
|Имаметдинова Надия 2 1
|Михайлов Сергей 52 1
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