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Казаков Владимир



20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
20.12.2024 В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 1
03.12.2024 Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых 2
18.07.2024 40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников 1
28.05.2024 «МТС Линк Курсы» вошли в реестр отечественного ПО 1
23.04.2018 Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center 1
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Казаков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 5
Кеды профессора 6 1
Microsoft Corporation 24625 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
SAP SE 5277 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Netis Systems 10 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Аналоговые технологии 2769 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Красовский Дмитрий 8 2
Фурлетов Виталий 2 2
Пучков Антон 33 1
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Безяев Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 13 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Т1 Цифровая академия 44 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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