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Long read Long-form journalism Лонгрид


Понятие «лонгрид» произошло от английского «long read» и подразумевает создание длинных, объемных статей для сайтов. Да, в интернете не очень любят длинные тексты, наполненные "водой", пользователям нужна конкретика и максимально важная информация. Но лонгрид — универсальный инструмент для донесения читателю важной информации, и читатель скорее всего прочитает весь лонгрид. Почему?

Потому что лонгрид не огромная «текстовая простыня», а целый продуманный комплекс, позволяющий эффективно подавать определенную информацию. Текст в таких комплексах всегда разбавляется картинками, полезными тематическими видео, инфографикой, аудиозаписями, небольшими презентациями, любым контентом. Все эти элементы в лонгриде не банально и «без разбору» вставлены для удобочитаемости статьи, их стоит считать полноценной частью лонгрида.

 


17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn 1
11.09.2024 «Ростелеком» открыл для партнеров-операторов связи «Онлайн-университет» 1
18.07.2024 40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников 1
17.06.2024 Дарья Фомина, Renewal: Онлайн-платформа для микрокурсов сократила время на обучение в несколько раз 1
29.02.2024 Россияне ищут недвижимость в Telegram: мессенджер стал популярнее в 3 раза 1
22.12.2023 iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite 1
07.08.2023 «Дзен» представил обновленную главную страницу 1
22.02.2023 Нюансы работы платформы для обучения персонала: кейс компании из топ-5 поставщиков HR Tech 1
21.09.2022 «Одноклассники» перезапустили систему рекомендации контента: авторы получат больше аудитории внутри социальной сети 1
11.07.2022 «Одноклассники» обновили редактор публикаций 1
20.07.2021 «Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента 1
09.11.2020 В «Одноклассниках» появилось форматирование публикаций с помощью заголовков и цитат 1
12.08.2019 Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути» 1
27.09.2017 «Вконтакте» раздала своим авторам миллиард 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Long read и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 2
Google LLC 11904 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 67 2
VK - Mail.ru Group 3475 1
Red Hat 1322 1
Yandex - Яндекс 7601 1
Microsoft Corporation 24781 1
GitHub 859 1
МегаФон 9151 1
Прометей - Prometey 47 1
Эквио - e.Queo 8 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 23 1
Telegram Group 2132 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 364 1
Ростелеком 9862 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10721 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1817 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7470 2
Data monetization - Монетизация данных 1680 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2575 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2968 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14559 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2940 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 453 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 538 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2968 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 250 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1090 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2736 1
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1028 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 538 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4943 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
The Register - The Register Hardware 1590 1
Linux Journal 7 1
Fortune Business Insights 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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