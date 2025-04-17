Получите все материалы CNews по ключевому слову
Long read Long-form journalism Лонгрид
Понятие «лонгрид» произошло от английского «long read» и подразумевает создание длинных, объемных статей для сайтов. Да, в интернете не очень любят длинные тексты, наполненные "водой", пользователям нужна конкретика и максимально важная информация. Но лонгрид — универсальный инструмент для донесения читателю важной информации, и читатель скорее всего прочитает весь лонгрид. Почему?
Потому что лонгрид не огромная «текстовая простыня», а целый продуманный комплекс, позволяющий эффективно подавать определенную информацию. Текст в таких комплексах всегда разбавляется картинками, полезными тематическими видео, инфографикой, аудиозаписями, небольшими презентациями, любым контентом. Все эти элементы в лонгриде не банально и «без разбору» вставлены для удобочитаемости статьи, их стоит считать полноценной частью лонгрида.
Long read и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 2
|Google LLC 11904 2
|iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 67 2
|VK - Mail.ru Group 3475 1
|Red Hat 1322 1
|Yandex - Яндекс 7601 1
|Microsoft Corporation 24781 1
|GitHub 859 1
|МегаФон 9151 1
|Прометей - Prometey 47 1
|Эквио - e.Queo 8 1
|Calltouch - Колтач Солюшнс 23 1
|Telegram Group 2132 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 364 1
|Ростелеком 9862 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2124 7
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
|Нефтьмагистраль ТД 12 1
|Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
|Google Android 14186 5
|Apple iOS 7923 4
|VK - Mail.ru Одноклассники 1822 3
|VK - Яндекс.Дзен 199 2
|iSpring Learn 24 2
|Apple macOS 2097 1
|Microsoft Windows 10 1796 1
|Linux OS 10152 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 1
|Microsoft Azure 1420 1
|Microsoft Windows 15836 1
|Microsoft Office 3792 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
|Google Chrome - браузер 1579 1
|Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 432 1
|Apple - App Store 2921 1
|Microsoft Edge - браузер 1998 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 1
|Mozilla Firefox - браузер 1894 1
|Opera Browser - Браузер 1024 1
|Google AMP - Google Accelerated Mobile Pages 7 1
|iSpring Suite 14 1
|WhatsApp Messenger 1107 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2793 1
|Telegram Ads 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.