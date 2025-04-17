Понятие «лонгрид» произошло от английского «long read» и подразумевает создание длинных, объемных статей для сайтов. Да, в интернете не очень любят длинные тексты, наполненные "водой", пользователям нужна конкретика и максимально важная информация. Но лонгрид — универсальный инструмент для донесения читателю важной информации, и читатель скорее всего прочитает весь лонгрид. Почему?

Потому что лонгрид не огромная «текстовая простыня», а целый продуманный комплекс, позволяющий эффективно подавать определенную информацию. Текст в таких комплексах всегда разбавляется картинками, полезными тематическими видео, инфографикой, аудиозаписями, небольшими презентациями, любым контентом. Все эти элементы в лонгриде не банально и «без разбору» вставлены для удобочитаемости статьи, их стоит считать полноценной частью лонгрида.