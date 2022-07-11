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«Одноклассники» обновили редактор публикаций

«Одноклассники» представили новые возможности для публикации лонгридов внутри социальной сети, чтобы медиа, авторы и блогеры ОК смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора. Создатели контента теперь смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции.

Новый редактор публикаций ОК помогает авторам создавать большие, структурированные и визуально красивые материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF, меню ссылок и т.д. прямо в заметку. Авторы могут создавать лонгриды до 64 тыс. знаков, что дает возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки, а автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения.

Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии m.ok.ru, так и в мобильных приложениях Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии соцсети. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы крупноформатного контента в ОК смогут быстро найти себе новых читателей и подписчиков.

Кроме того, алгоритм «Молния» также будет регулярно отбирать и продвигать лонгриды от новых создателей уникального контента, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков. Для того, чтобы попасть в программу «Молния», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети.

«Одноклассники» продолжают развивать инструменты для авторов и создания контента. Ранее соцсеть представила авторам единую платформу для монетизации с помощью подписчиков. Сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом.

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