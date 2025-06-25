iSpring: ИИ в образовании – между эффективностью и «контентным шумом»

На фоне замедления роста EdTech-рынка многие игроки делают ставку на искусственный интеллект, обещая революцию в создании обучающих курсов. Заявления о сокращении сроков разработки на 35-40% звучат заманчиво, но, по мнению Татьяны Галкиной, директора Академии iSpring, бездумное применение ИИ грозит наводнить рынок низкокачественным контентом, что приведет к обесцениванию онлайн-образования. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

По данным исследования Digital Learning, использовать ИИ в создании обучающих курсов в 2024 году пробовали 39% российских компаний. Только у 2% респондентов ИИ встроен в процесс обучения на постоянной основе. 58% участников исследования искусственный интеллект не применяют.

ИИ-тренажеры и симуляторы, цифровые ассистенты и наставники — одна из разновидностей интеграции ИИ в образовательный процесс, но не в создание контента. ИИ не способен заменить ключевые этапы создания качественного образовательного курса, такие как проектирование образовательного опыта, работа с экспертами и методологами. Без этих элементов курс рискует стать поверхностным и неэффективным, несмотря на скорость его генерации.

«Когда мы видим курсы, полностью сгенерированные ИИ, это вызывает тревогу. Скорость производства возрастает в разы, но фундаментальные проблемы остаются: отсутствие четких учебных целей, методической проработки и реальной экспертизы. Когда каждый, кто освоил нейросеть, считает, что может создать обучающий продукт, рынок заполняется ‘’мусорными’’ курсами. Это подрывает доверие к онлайн-обучению в целом», – сказала Татьяна Галкина.

Даже самый продвинутый инструмент не заменит педагогический дизайн, экспертизу и понимание задач обучения. Курс – это не просто контент, а спроектированный образовательный опыт. Без участия методистов, сценаристов и экспертов он превращается в поверхностную справку, которая не меняет поведение и не формирует навыки.

ИИ действительно может помочь на отдельных этапах – например, в генерации идей, создании черновиков или базовой визуализации. Однако его роль остается вспомогательной. Нейросети экономят время, но не заменяют профессионалов. Когда речь идет о действительно важных курсах, например, по промышленной безопасности или управлению, доверять ИИ без контроля экспертов просто опасно. Особенно учитывая, что нейросети часто «придумывают» несуществующие факты и данные.

Финансовая сторона вопроса также неоднозначна. Хотя использование ИИ в создании визуала может сократить до 30% затрат (дизайн традиционно занимает около трети бюджета курса), это требует привлечения новых специалистов – промт-инженеров. При этом есть целые отрасли, например банковский сектор или оборонные предприятия, где использование публичных ИИ-инструментов полностью запрещено из-за работы с конфиденциальными данными.

«Рынок начинает демонстрировать четкое разделение. С одной стороны – массовые дешевые курсы по 10-15 тыс. руб., которые, по сути, представляют собой ‘’гугл-справку’’ в красивой обертке. Такие продукты не формируют устойчивых навыков и не дают ощутимого результата: это скорее образовательный суррогат, дающий иллюзию прогресса. С другой – программы высокого уровня за 300-600 тыс. руб., созданные с участием практиков и экспертов. Они включают не только качественный контент, но и систему внедрения знаний, что позволяет действительно менять поведение и влиять на бизнес-результаты», – сказала Татьяна Галкина.

Альтернативой дорогостоящим форматам становятся лонгриды, которые в два-три раза дешевле традиционных слайдовых курсов. Многие компании полностью переходят на этот формат: он быстрее, практичнее и проще в обновлении. Однако даже в этом случае ключевым остается вопрос качества контента.

«Лонгрид, написанный методологом на основе интервью с практиком, и текст, сгенерированный нейросетью, – принципиально разные вещи по качеству и глубине. Настоящее обучение требует вложений в экспертизу, иначе оно теряет смысл», – сказала Татьяна Галкина.

Перспективы EdTech-рынка эксперты связывают не с технологиями, а с возвратом к фундаментальным ценностям образования. Будущее за балансом между инновациями и сохранением человекоориентированного подхода. ИИ может быть полезным инструментом, но только в руках специалистов, понимающих принципы эффективного обучения. Ценность авторского подхода, реального опыта и практических кейсов снова выходит на первый план. Рынок будет смещаться от брендов к конкретным экспертам. Курсы, основанные на уникальном опыте, останутся востребованными, особенно в корпоративном и профессиональном обучении.

«ИИ – это инструмент, который нужно использовать разумно, – сказала Татьяна Галкина. – Он может помочь в рутинных задачах, но никогда не заменит главного: человеческого опыта, педагогического мастерства и понимания, как люди действительно учатся. Нужен симбиоз технологических возможностей и профессионального подхода, где искусственный интеллект служит помощником, а не заменой настоящих специалистов».