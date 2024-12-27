Саркисян Артур
Саркисян Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|Calltouch - Колтач Солюшнс 20 4
|Telegram Group 1983 1
|Ростелеком 9701 1
|Google LLC 11775 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
|Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
|Telegram Ads 10 1
|WhatsApp Messenger 1081 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.