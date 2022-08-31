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Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей

Calltouch, сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой, провел исследование среди россиян об изменении их поведения в интернете и в целом при использовании смартфона после блокировки зарубежных соцсетей. В результате 45% опрошенных отметили, что их времяпрепровождение в гаджетах изменилось за последние полгода. Более 20% россиян заявили, что стали чаще общаться посредством звонков и SMS после того, как зарубежные соцсети стали недоступны. Каждый десятый ответил, что в целом стал меньше времени проводить со смартфоном, 8% теперь чаще играют в мобильные игры, 4% делают больше покупок онлайн, 3% реже «сидят» в телефоне в дороге. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Что касается поведения в интернете, 42% россиян признались, что оно изменилось с марта 2022 года. Так, каждый четвертый (24,5%) отметил, что стал чаще общаться в местных чатах района, дома и так далее. 12% респондентов перестали следить за блогерами в социальных сетях, 8% чаще заходят на развлекательные сайты, а 3% – на сайты знакомств.

«Результат нашего опроса показывает тренд на возвращение пользователей к привычным каналам связи: звонкам и SMS. И если с последними все не так очевидно, ведь многие просто не разделяют сообщения в мессенджере и SMS, то звонки однозначно стали более популярным каналом, по мнению 14% опрошенных. Дело в том, что после блокировки известных американских произошло перераспределение пользователей по другим каналам коммуникации. В свою очередь бизнес также лишился большой части каналов для продвижения и начал возвращаться к проверенным инструментам. В частности, триггерным email- и SMS-рассылкам, более системной работе менеджера с уже имеющейся базой. Конечно, массовые «холодные» звонки уже отходят на второй план, сейчас многие процессы автоматизированы. Например, наша платформа «Calltouch Лидс» помогает компаниям настроить нужный сценарий и связываться с уже заинтересованными пользователями: позвонить после просмотра ими рекламы, отправить SMS после посещения конкретной страницы сайта компании и т. д.», – отметил Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

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Calltouch – сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. Это софт для маркетологов, который помогает оптимизировать рекламные расходы и понять, откуда именно приходят клиенты. Это инструменты, заточенные на результат: сквозная аналитика, коллтрекинг, обратный звонок, предикт, антифрод и оптимизатор.

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