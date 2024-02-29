Россияне ищут недвижимость в Telegram: мессенджер стал популярнее в 3 раза

После мировых событий 2022 г. и последующих ограничений Telegram превратился в ведущий канал коммуникаций для многих отечественных компаний. Обращаться в компании через Telegram россияне стали в два раза чаще. По данным платформы омниканального маркетинга Calltouch, за 2023 г. число обращений пользователей через Telegram выросло на 197% по России, а в Москве — на 265%. При этом рост числа россиян, которые узнают у компаний о недвижимости через мессенджер, составил 374% в декабре прошлого года. В интернет-магазины стали обращаться на 118% больше, а узнавать о медицинских услугах — на 88%. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Есть и антирекорды: в автомобильные компании в прошлом году обращались на 87% реже. Охваты политических и новостных каналов с начала 2022 г. резко выросли, а крупнейшие российские СМИ попали в список наиболее цитируемых. Помимо федеральных каналов, россияне интересуются региональными новостями и подписываются на темы, посвященные определенному городу, району, жилому комплексу.

«Тренд на омниканальность подхватили многие крупные бренды. Считается правилом хорошего тона предложить клиенту удобный способ общения: звонки, электронную почту, соцсети. Многие компании делают ставку на Telegram, это дает шанс охватить максимальный объем активной аудитории. В конце 2023 г. мы в Calltouch провели исследование и выяснили: 65% россиян пользуются Telegram, 19,5% отдают предпочтение WhatsApp (на втором месте по популярности), почти 10% выбирают мессенджер Google, 5,5% граждан России указывают другие сервисы», — сказал Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

Основная аудитория мессенджера — активные люди, поэтому в контенте их привлекают польза и уникальность, по мнению 23% опрошенных. Что касается форматов, на первом месте у пользователей стали «кружки» (22%), инфокарточки, опросы (17%) и аудиосообщения в формате подкастов (15%). Последние отлично отражают запрос аудитории на аутентичный и живой контент. Например, лайф-фото вместо отретушированных или лонгриды с размышлениями на разные темы, а также длинные голосовые «заходят» именно пользователям Telegram.

Telegram считается более приватным мессенджером по сравнению с остальными. Именно поэтому от публикаций на этой площадке 21% респондентов ждут смыслов и личных тем. Сложный дизайн и красивый визуал отходят на второй план, уступая место содержанию. Среди молодой аудитории востребованы группы с информацией о скидках на маркетплейсах (18%), промокодах и розыгрышах (15%), контент о компьютерных играх и аниме (12%), а также бесплатная музыка для прослушивания (11%). Пользователи Telegram среднего возраста (30–50 лет) чаще всего подписываются на новостные каналы и вступают в тематические профессиональные сообщества.

В марте 2023 г. ежедневная российская аудитория Telegram превысила 50 млн человек — этот показатель опережает количество пользователей YouTube в российском сегменте. За рекордные сроки данная площадка стала одним из главных каналов коммуникации с клиентами: компании создают в Telegram официальные новостные каналы и чаты для быстрого диалога с пользователями. Многие бренды внедряют чат-боты для круглосуточной поддержки, и это еще одно преимущество мессенджера. В Telegram боты выглядят наиболее нативно и позволяют клиентам выполнить простые операции или получить информацию, не переходя на другие сервисы.

Как оценить успешность продвижения в Telegram?

В отличие от других площадок, количество подписчиков, лайков и комментариев под постами в Telegram не так важно. Более значимым показателем считается количество пересылок сообщений и число включенных уведомлений. Если на новые сообщения в канале включены уведомления у 25% аудитории и более, его можно назвать успешным.

В июне 2022 г. в мессенджере появилась возможность оформить подписку Premium, а в августе 2023 г. в Telegram подписчики впервые воспользовались stories. Для компаний к настоящему времени эти обновления стали ключевыми. Premium-подписчики могут голосовать за канал, что показывает заинтересованность аудитории контентом.

До 2021 г. в мессенджере не было инструментов рекламы, а Telegram Ads появился уже на пике популярности сервиса. Сегодня рекламу в Telegram видят только пользователи без подписки Premium, но для компаний этот инструмент значительно расширяет возможности для продвижения.

Стоимость рекламы — маркер качества контента на канале. Самая дорогая реклама — в авторских каналах за счет оригинальной подачи и эксклюзивного контента (цена одной заявки в узкой нише может составлять от 2 000 рублей). А рекламироваться в каналах с большим количеством подписчиков, но без собственного контента, наоборот, дешевле всего. Поэтому Telegram Ads выделяется на фоне инструментов рекламы других площадок.

Телеграм-каналы почти невозможно продвинуть быстро, без вложений и обмена аудиториями с другими источниками. В мессенджере важно тестировать гипотезы, а от начала ведения канала до значительного роста подписчиков могут пройти месяцы. Однако для бизнеса в 2024 г. Telegram — это инструмент, который необходимо использовать на полную мощность: возможности сервиса постоянно растут.

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Calltouch — это платформа омниканального маркетинга. За 11 лет работы компании доверились более 40 тыс. клиентов из 110 городов России и ближнего зарубежья. Это единое окно, которое позволяет оптимизировать работу бизнеса на всех этапах пути клиента: привлечь новых клиентов; увеличить конверсию на сайте на каждом из этапов взаимодействия; проанализировать эффективность рекламы; оценить работу менеджеров и оперативно оптимизировать бизнес-процессы. Calltouch полезен бизнесу любого размера в любой отрасли: от бьюти-салона до девелопера.