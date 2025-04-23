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Соболь Александр
Соболь Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7620 4
|Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
|Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 3 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2127 3
|Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
|Низамов Ринат 3 1
|Иванов Дмитрий 91 1
|Ламбурт Виктор 5 1
|Фролов Антон 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Европа 21883 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
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