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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соболь Александр



23.04.2025 Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK 1
06.12.2023 Александр Соболь усилил команду группы Denum 1
12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 1
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе 1
20.07.2021 «Дзен» запустил раздел с тематическими подборками интересного контента 1
24.04.2020 «Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Соболь Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7620 4
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 3
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2942 3
Data monetization - Монетизация данных 1685 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7481 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 494 1
VK - Яндекс.Дзен 200 4
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 2
Apple iOS 7927 1
Google Android 14195 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 273 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 26 1
Низамов Ринат 3 1
Иванов Дмитрий 91 1
Ламбурт Виктор 5 1
Фролов Антон 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Европа 21883 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 360 1
HRM - HR брендинг 92 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 1
Паспорт - Паспортные данные 2570 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6453 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 14 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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