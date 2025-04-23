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Дусмухаметов Вячеслав



23.04.2025 Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK 1
27.12.2024 Создатели видеоконтента получили гранты от VK 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дусмухаметов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3481 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 287 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2955 2
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1289 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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