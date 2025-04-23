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Дусмухаметов Вячеслав
|23.04.2025
|Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK 1
|27.12.2024
|Создатели видеоконтента получили гранты от VK 1
Дусмухаметов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3481 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 2
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 287 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2802 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1830 1
|VK Видео - Mail.Ru Видео 185 1
|VK Клипы 55 1
|Иксанов Максим 1 1
|Щербакова Варвара 2 1
|Соболь Александр 6 1
|Краснова Марина 42 1
|Максимовская Марианна 2 1
|Рогов Александр 1 1
|Диденок Кирилл 1 1
|Дуксин Николай 14 1
|Лебедев Артемий 100 1
|Воробьева Мария 14 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 2
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
|Рен ТВ - телеканал 72 1
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