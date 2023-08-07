«Дзен» представил обновленную главную страницу

«Дзен» представил обновленную главную страницу. Теперь контент на главной странице dzen.ru представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи. С новой витринной раскладкой пользователю будет удобнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов «Дзена».

Обновленная главная страница «Дзена» перестраивается динамически в зависимости от персональных интересов и взаимодействия с контентом. Если пользователь чаще смотрит длинные видео, раздел с ними отобразится первым, а если предпочитает лонгриды или короткие посты, место вверху страницы займет блок со статьями. Благодаря обновлению можно быстрее погрузиться в любимый формат: например, отдохнуть за просмотром вертикальных роликов или открыть новое в научпоп-статьях.

Александр Толокольников, директор по продукту «Дзена», сказал: «Сейчас при заходе на обновленную страницу dzen.ru пользователь сразу понимает, что попал именно в «Дзен» с его миллионами видео, вертикальных роликов и статей на интересующие темы. Раньше многие не ассоциировали ленту с «Дзеном» и листали ее неосознанно. Кроме того, структура ленты во многом была барьером для новых пользователей: найти подходящую статью или видео было сложнее. Новая раскладка позволит каждому выбрать то, что ему интересно, и смотреть контент более вовлеченно. А для тех, кто привык к ленте с разными форматами, в навигации доступна вкладка «Подписки». В ней представлены публикации от авторов, на которых подписался пользователь».