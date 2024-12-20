Кеды профессора
"Тренды в развитии образовательных систем на примере ведущих гос университетов России: импортозамещение ИИ персонализация" Константин Егошин, Генеральный директор, Кеды профессора, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
Кеды профессора и организации, системы, технологии, персоны:
|Егошин Константин 7 5
|Шпак Василий 223 4
|Спиренков Вячеслав 25 4
|Звонарева Елена 19 4
|Щербина Олег 6 4
|Тржаскал Николай 6 4
|Гладышев Евгений 9 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Матвеева Татьяна 104 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Терещенко Денис 88 3
|Разумовский Дмитрий 121 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Кирюшин Сергей 83 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шинкарук Елена 28 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Немкин Антон 35 3
|Мартынова Елена 87 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Баканов Дмитрий 29 3
|Чирков Сергей 16 3
|Раскина Ирина 24 3
|Артемов Андрей 15 3
|Кортунов Михаил 8 3
|Минеева Ольга 4 3
|Щеверов Андрей 4 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Трипочкин Николай 2 2
|Глазков Александр 137 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Иванов Михаил 100 1
|Белов Алексей 20 1
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