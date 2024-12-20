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Кеды профессора

Кеды профессора

 

"Тренды в развитии образовательных систем на примере ведущих гос университетов России: импортозамещение ИИ персонализация" Константин Егошин, Генеральный директор, Кеды профессора, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кеды профессора и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Telegram Group 1983 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Naumen - Наумен 625 1
Цифра ГК 2426 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ЦПС 27 1
Примо РПА 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Modum Lab - Модум Лаб 7 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Федеральное казначейство России 1772 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
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Образование в России 2191 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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Т1 Цифровая академия 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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