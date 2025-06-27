НИУ ВШЭ и «Кеды профессора» будут совместно разрабатывать стратегии и ИТ-решения для ИИ-трансформации вузов

Институт образования НИУ ВШЭ и ИТ-компания «Кеды профессора» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединяют исследовательскую экспертизу университета и инженерию ведущего edtech-разработчика, чтобы помогать российским вузам выстраивать стратегии интеграции искусственного интеллекта в свою деятельность. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Стороны будут внедрять в университетах конкретные цифровые решения: безопасный доступ к крупнейшим ИИ-моделям, агент-ассистенты для преподавателей и студентов, а также инфраструктурные сервисы.

Предметом соглашения стало также проведение актуальных научных исследований и мониторингов с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, в планах разработка и реализация образовательных программ, учитывающих уровень цифровой и технологической готовности вузов, тревожность и установки различных групп университетского сообщества. Подобная программа уже доступна для корпоративных и индивидуальных заказчиков.

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев подчеркивает, что на сегодняшний день, несмотря на ожидания системных изменений в подготовке выпускников, связанных с трансформацией рынка труда под влиянием ИИ, многие университеты демонстрируют выжидательную позицию. Среди университетов отсутствует консенсус в отношении ИИ, при этом доминируют этические соображения и опасения относительно качества образования. Также внутри университетов наблюдается высокая степень неоднородности позиций.

«Необходимы системные серии по инвестициям в исследование эффективности различных инструментов для того, чтобы прийти к некоторым доказательным решениям и пониманию того, что такое хорошо, а что такое плохо в отношении ИИ, и соответственно, к использованию возможностей искусственного интеллекта в образовательном процессе», – сказал Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ.

Генеральный директор ИТ-компании «Кеды профессора» Константин Егошин говорит об эволюционной лестнице проникновения ИИ в образовательную организацию: безопасный доступ к ИИ, ИИ-ассистентов для сотрудников, помощников для учащихся, мультимодальный контент и инфраструктурный ИИ. Для каждого уровня компания разработала соответствующие решения.

По его мнению, при внедрении ИИ, наиболее частые ошибки — это отсутствие четкой цели, недооценка усилий по доведению MVP до промышленной эксплуатации и недостаточное ресурсное обеспечение. «Если эти все ошибки устранить, то ИИ-решения могут успешно внедряться уже сейчас в организации и приводить к хорошим эффектам», — сказал Константин Егошин.