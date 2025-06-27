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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177687
ИКТ 13816
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Егошин Константин


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 НИУ ВШЭ и «Кеды профессора» будут совместно разрабатывать стратегии и ИТ-решения для ИИ-трансформации вузов 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 2
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ 1
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Егошин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Кеды профессора 7 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 50 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
8540 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 1
Telegram Group 2265 1
SimbirSoft - СимбирСофт 84 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 267 1
Diasoft - Диасофт 942 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 563 1
Naumen - Наумен 655 1
Цифра ГК 2487 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 130 1
Газпром ЦПС 31 1
Примо РПА 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 146 1
Почта России ПАО 2175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Лента - Сеть розничной торговли 2164 1
Газпром нефть 645 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Газпром ПАО 1375 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 4
Федеральное казначейство России 1822 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3142 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 128 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1243 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 332 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3335 5
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12924 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 5
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Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 3
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 2
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1276 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1384 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 508 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21291 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1144 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 388 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 3
Google Android 14340 1
Apple iOS 8003 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 124 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
OpenAI ChatGPT 414 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1226 1
Apple - App Store 2946 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Moodle LMS - система управления курсами 34 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 9 1
Агат РТ - Спрут-информ 5 1
Спиренков Вячеслав 26 4
Шпак Василий 244 4
Звонарева Елена 20 4
Щербина Олег 6 4
Тржаскал Николай 7 4
Шадаев Максут 1061 3
Матвеева Татьяна 105 3
Хайруллин Айрат 107 3
Терещенко Денис 88 3
Лысенко Эдуард 310 3
Кирюшин Сергей 89 3
Ципорин Павел 102 3
Шинкарук Елена 28 3
Петрушин Андрей 110 3
Немкин Антон 42 3
Разумовский Дмитрий 123 3
Гладышев Евгений 9 3
Мартынова Елена 87 3
Херсонцев Алексей 93 3
Драгунов Алексей 25 3
Баканов Дмитрий 32 3
Чирков Сергей 16 3
Раскина Ирина 24 3
Артемов Андрей 15 3
Кортунов Михаил 8 3
Щеверов Андрей 5 2
Горшков Дмитрий 10 2
Хинштейн Александр 144 2
Минеева Ольга 4 2
Трипочкин Николай 2 2
Каримов Рамиль 3 2
Людмирский Дмитрий 1 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Бикбаев Ильдар 2 1
Шейкин Артем 37 1
Бессарабенко Александр 20 1
Панченко Иван 152 1
Глазков Александр 145 1
Сергеев Сергей 143 1
Албычев Александр 167 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3040 3
Россия - ЦФО - Орловская область 341 3
Россия - СЗФО - Псковская область 654 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17565 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 1
Россия - ПФО - Самарская область 1387 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1979 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1518 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 7
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 341 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 708 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8271 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2288 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4264 1
Национальный проект 335 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3422 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3660 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6630 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2709 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3251 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 247 1
Экономический эффект 1124 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16808 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5766 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 155 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1257 1
Миграция населения - Миграционные службы 421 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 4
CNews FORUM Кейсы 260 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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