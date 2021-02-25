IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»

IBS разработала систему, позволяющую осуществлять управление национальным проектом «Образование». Система охватила деятельность 84 региональных проектных офисов по всей территории Российской Федерации.

На старте проекта перед командой стояли следующие проблемы: организовать в электронном виде взаимодействие между ключевыми участниками национального проекта (образовательные организации, органы управления образованием субъектов РФ, федеральное министерство). Исключить двойной ввод информации за счет создания интеграционных механизмов и консолидации больших массивов данных в едином хранилище. Предоставить региональным проектным офисам инструментарий для организации проектного менеджмента. Создать возможность для формирования аналитики на лету и выстроить алгоритмы для появления предупредительных сигналов и прогнозирования рисков в исполнении мероприятий национального проекта.

Для решения данных проблем командой IBS была разработана система управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» – СУПД НПО.

СУПД НПО состоит из ведомственного хранилища данных, в котором агрегируется вся информация по национальному проекту. Данные в хранилище поступают из двух типов источников. Интеграционные компоненты, позволяющие в режиме реального времени загружать данные из 8 систем федерального значения. Подсистема сбора и консолидации данных, в которой работают представители региональных ведомственных проектных офисов. При помощи данной подсистемы происходит сбор дополнительных данных о реализации национального проекта, которые невозможно получить централизованно.

На основе информации, хранящейся в ведомственной базе данных, функционирует мобильный дэшборд, позволяющий руководству федеральных органов исполнительной власти получать оперативную аналитику о реализации нацпроекта, необходимую для принятия управленческих решений. Дэшборд реализован в виде мобильных приложений для iOS и Android.

Для сотрудников федерального и региональных ведомственных проектных офисов создана аналитическая подсистема (уникальная разработка на технологиях 1С), позволяющая пользователям проводить аналитическую работу с данными через удобный интерфейс и с возможностью экспорта данных в удобном формате.

Весь контур СУПД НПО защищен сложной системой безопасности, которая состоит из российских средств защиты. В 2020 году система была аттестована по требованиям законодательства РФ в области защиты государственных информационных систем.

«Мы собрали архитектуру системы из очень разных компонентов. Это позволило подобрать лучшие технологические решения для каждой задачи и сделать систему свободной от санкционных рисков. Получившийся продукт можно масштабировать и адаптировать для других проектов, связанных с управлением реализацией государственных проектов, и программ как на федеральном, так и на региональном уровне», – комментирует Константин Егошин, директор отделения в IBS.

В конце 2020 года силами специалистов Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов Академии Минпросвещения России – ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» к системе были подключены региональные ведомственные проектные офисы всех субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день данная система является эффективным рабочим инструментом мониторинга и контроля реализации национального проекта «Образование» для ведомственного проектного офиса Министерства просвещения Российской Федерации.