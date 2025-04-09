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Минтранс РФ СИЦ ФГБУ Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ



09.04.2025 Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» 1
Цифровизация транспортной отрасли 2024 2
13.09.2024 «Программный Продукт» расширил функциональные возможности iМинтранс 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
26.01.2024 Специалисты «Программного Продукта» обеспечат работу модуля «iМинтранс» информационной системы регулирования на транспорте 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 46 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 2
Кеды профессора 6 2
KYFO - КИФО 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 2
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Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 121 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 3
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1198 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1230 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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