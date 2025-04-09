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Минтранс РФ СИЦ ФГБУ Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 46 2
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 2
|Кеды профессора 6 2
|KYFO - КИФО 2 1
|Горшков Дмитрий 10 3
|Баканов Дмитрий 32 2
|Шадаев Максут 1028 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Матвеева Татьяна 105 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Терещенко Денис 88 2
|Хайруллин Айрат 104 2
|Ципорин Павел 102 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Шпак Василий 233 2
|Немкин Антон 39 2
|Разумовский Дмитрий 122 2
|Гладышев Евгений 9 2
|Мартынова Елена 87 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Егошин Константин 7 2
|Чирков Сергей 16 2
|Раскина Ирина 24 2
|Спиренков Вячеслав 26 2
|Звонарева Елена 19 2
|Артемов Андрей 15 2
|Кортунов Михаил 8 2
|Минеева Ольга 4 2
|Каримов Рамиль 3 2
|Щербина Олег 6 2
|Тржаскал Николай 6 2
|Трипочкин Николай 2 2
|Хинштейн Александр 142 1
|Мельников Александр 89 1
|Беляев Денис 5 1
|Каушанский Александр 33 1
|Щеверов Андрей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2965 2
|Россия - ЦФО - Калужская область 996 2
|Россия - СЗФО - Псковская область 638 2
|Россия - ЦФО - Орловская область 327 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 3
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|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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