Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+»

На Светлогорском направлении Калининградской железной дороги для пассажиров электропоездов «Ласточка» запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+». Это вторая линия на полигоне обслуживания АО «Калининградская пригородная пассажирская компания», где внедрена данная цифровая услуга. Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения».

Геооплата позволяет не тратить время на покупку билетов, стояние в очередях – после завершения поездки система самостоятельно рассчитает тариф поездки и спишет оплату с банковской карты.

«Как центр компетенций и головная организация по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе ОАО «РЖД», мы стремимся создать максимально удобные для пассажиров решения с применением новейших технологий. Оплата проезда в пригородном транспорте по геолокации – система, разработанная СИЦ Минтранса России, которую интегрировали и успешно апробировали в приложении «ПроТранспорт+». Этот сервис работает уже в трех регионах страны и отлично себя зарекомендовал – за время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок. Развитие технологии оплаты по геолокации на различных видах транспорта позволит создать уникальное приложение региональной мобильности», – сказала генеральный директор ООО «РЖДЦифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.

Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом поездки пассажиру необходимо запустить мобильное приложение. Далее на станции прибытия нужно сделать отметку о завершении поездки и система «Умная оплата» на основании данных о геолокации смартфона самостоятельно рассчитает стоимость проезда и спишет сумму с банковской карты. QR-код электронного билета и чек появятся на экране смартфона.

Необходимые для работы сервиса Bluetooth-метки размещены на остановочных пунктах в сообщении Калининград – Светлогорск через Переславское и Калининград – Зеленоградск – Светлогорск.

«Пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться сервисом для оформления проездных документов по геолокации на двух новых направлениях - Светлогорск через Переславское и Светлогорск через Зеленоградск. В прошлом году был реализован запуск сервиса на Зеленоградском направлении. Пассажиры приобрели уже более 9 тыс. билетов, причем 80% из них оформили туристы», – отметил генеральный директор АО «Калининградская ППК» Айнур Ахмедов.

Жители и гости Калининградской области смогут скачать приложение «ПроТранспорт+» с помощью специальных стикеров, размещенных на остановочных пунктах и на вокзалах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153