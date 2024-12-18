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РЖД Технологии РЖД ЦПР РЖД Цифровые пассажирские решения Инновационная мобильность

РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность

ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 года - ООО «Инновационная мобильность») - компания-оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является активным участником реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Проект мультимодальной платформы пассажирской мобильности реализуется компанией РЖД с октября 2016 года. Его цель – создание в стране современной цифровой инфраструктуры, позволяющей в режиме онлайн планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки «от двери до двери» различными видами транспорта.


18.12.2024 ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения» 4
28.08.2024 Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова 3
21.03.2024 «РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания 5
25.04.2023 На туристическом портале РЖД теперь доступно бронирование отелей без предоплаты 7
12.04.2023 На портале РЖД теперь можно приобрести билеты на аэроэкспрессы 5
06.04.2023 «РЖД-технологии» получила более 75 млн руб. от «Сколково» на создание фабрики роботов 2
15.12.2022 Цифровая «дочка» РЖД займется доработкой билетной системы 18 пригородных компаний 2
28.10.2022 Поставщики туристических продуктов могут заключать договоры с порталом Travel.RZD по упрощенной схеме 4
24.10.2022 Решение РЖД по продаже билетов на все виды транспорта включено в реестр отечественного ПО 1
04.10.2022 Оператор цифровой мультимодальной платформы РЖД сменил название 4
27.09.2022 Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность» 1
30.11.2021 «Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux 3
21.11.2018 РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 42

РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 23 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Транссеть 6 1
Информсвязь сервис 4 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Beorg - Биорг 112 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
С-Инновации 45 1
Gateline - Онэлия 7 1
РЖД ФПК - Трансмобильность 1 1
Telegram Group 1983 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 12
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЯКласс 68 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
РЖД - Напитки транссервис 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Бронирование - Booking 576 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Электронный билет - e-ticket 167 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Softline - Sl Soft - Robin - Облачная фабрика программных роботов РЖД 3 1
Висленев Сергей 8 5
Чаркин Евгений 296 4
Чухнова Евгения 5 3
Белозеров Олег 28 2
Мискарян Александр 6 2
Белянкин Алексей 3 1
Столбова Екатерина 19 1
Сушков Евгений 2 1
Финько Ирина 1 1
Надыршина Ася 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
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