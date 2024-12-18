РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность

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ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 года - ООО «Инновационная мобильность») - компания-оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является активным участником реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Проект мультимодальной платформы пассажирской мобильности реализуется компанией РЖД с октября 2016 года. Его цель – создание в стране современной цифровой инфраструктуры, позволяющей в режиме онлайн планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки «от двери до двери» различными видами транспорта.
РЖД Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Висленев Сергей 8 5
|Чаркин Евгений 296 4
|Чухнова Евгения 5 3
|Белозеров Олег 28 2
|Мискарян Александр 6 2
|Белянкин Алексей 3 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Сушков Евгений 2 1
|Финько Ирина 1 1
|Надыршина Ася 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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