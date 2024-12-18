РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность

ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 года - ООО «Инновационная мобильность») - компания-оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является активным участником реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Проект мультимодальной платформы пассажирской мобильности реализуется компанией РЖД с октября 2016 года. Его цель – создание в стране современной цифровой инфраструктуры, позволяющей в режиме онлайн планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки «от двери до двери» различными видами транспорта.