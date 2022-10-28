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Поставщики туристических продуктов могут заключать договоры с порталом Travel.RZD по упрощенной схеме

Портал туристических услуг Travel.RZD упростил схему взаимодействия с партнерами. Теперь поставщики услуг могут заключить прямой контракт и разместить свое предложение – отель, апартаменты, экскурсию или тур – на портале после заполнения короткой электронной формы. Об этом CNews сообщили представители компании «РЖД-цифровые пассажирские решения».

«На портале Travel.RZD в разделе “Стать партнером” размещена вся необходимая информация о порядке сотрудничества и текст оферты. Такой “безбумажный” формат взаимодействия значительно ускорит размещение предложений услуг на портале и сделает партнерство с нами более привлекательным для туристического бизнеса», – сказал генеральный директор ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения» Сергей Висленев.

Благодаря сотрудничеству с площадкой партнеры смогут предложить свои услуги пассажирам РЖД, совершающим более 1 млрд туристических и деловых поездок в год.

Сергей Висленев заявил, что упрощение работы для бизнеса не отразится на качестве и безопасности туристических продуктов: проверка финансовой благонадежности и соответствия качества услуг каждого поставщика заявленному уровню сохраняется, но займет не более суток. По окончании проверки поставщик дистанционно подписывает договор на размещение отеля, экскурсии или тура на портале Travel.RZD.

Для подачи заявки на заключение договора необходимо с основной страницы Travel.RZD перейти в раздел «Для партнеров», кликнуть на плашку «Стать партнером». В выпадающем меню – заполнить простую форму для обратной связи.

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Безопасность

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Портал Travel.RZD – официальный сервис ОАО «РЖД» по бронированию отелей, экскурсий и туров. Проект начал работу в марте 2022 г. В пилотной версии он функционировал с ноября 2021 г. По состоянию на октябрь 2022 г. пользователям Travel.RZD доступны свыше 70 тыс. отелей, более 2000 экскурсий и 200 туров по всей России. Наиболее популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Калининград.

Оператор портала: ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения», входящее в субхолдинг ООО «РЖД-технологии».

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