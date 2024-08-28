Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова

Генеральным директором компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова. Компания является центром компетенций и головной организацией по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе РЖД.

В портфеле «РЖД-Цифровые пассажирские решения» десять флагманских проектов. Для физических лиц – мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сайт RZD.ru и портал и ticket.rzd.ru, мобильные приложения «ПроТранспорт» и «ПроТранспорт+», туристическая витрина travel.rzd, конструктор мультимодальных маршрутов. Для бизнеса – АРМ Кассира «Планирование путешествий», Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией, Автоматизированная система управления маршрутной сетью и другие.

«Компания «РЖД-Цифровые пассажирские решения» работает не так давно по железнодорожным меркам – с 2016 г., но при этом мы стремительно и эффективно развиваемся. Евгения Леонидовна Чухнова – специалист, обладающий высочайшим уровнем компетенций. Ее профессиональный опыт и эффективность работы в должности заместителя генерального директора ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» позволяют быть уверенным в том, что компания будет стремительно развиваться и привносить яркие и необходимые решения в сфере цифровизации процесса перевозки и обслуживания пассажиров», – сказал генеральный директор компании «РЖД-Технологии», председатель совета директоров компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Александр Мискарян.

Он подчеркнул, что прежний генеральный директор компании Сергей Висленев стал генеральным директором компании «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем».