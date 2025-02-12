Мискарян Александр
Мискарян Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 14 1
|Чаркин Евгений 296 3
|Абдулин Ренат 5 1
|Висленев Сергей 8 1
|Финько Ирина 1 1
|Степанов Владимир 76 1
|Чухнова Евгения 5 1
|Белозеров Олег 28 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.