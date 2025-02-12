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Мискарян Александр



12.02.2025 Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД 1
28.08.2024 Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова 1
23.05.2024 «Аквариус» подписала соглашение с «РЖД-Технологии» о сотрудничестве 1
25.09.2023 «РЖД-технологии» и SL Soft заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.10.2022 Решение РЖД по продаже билетов на все виды транспорта включено в реестр отечественного ПО 1
28.09.2022 РЖД вошла в состав Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования 1
27.09.2022 Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мискарян Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - RZD Digital 24 4
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 2
Транссеть 6 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
Ростелеком 9732 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 6
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
Транснефть 301 1
Газпром нефть 620 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 4
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 303 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Чаркин Евгений 296 3
Абдулин Ренат 5 1
Висленев Сергей 8 1
Финько Ирина 1 1
Степанов Владимир 76 1
Чухнова Евгения 5 1
Белозеров Олег 28 1
Яппаров Тагир 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6267 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
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