«Аквариус» подписала соглашение с «РЖД-Технологии» о сотрудничестве

Компании «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о развитии партнерских отношений.

В рамках сотрудничества ГК «Аквариус» и «РЖД-Технологии» договорились о объединении усилий, экспертизы и наработанного опыта для разработки и внедрения системных технологических проектов и решений, направленных на достижение планов цифровой трансформации и технологического суверенитета транспортной отрасли страны, что включает в себя разработку и внедрение ПО, специализированных программно-аппаратных комплексов, создание облачных решений и систем безопасности. Компании планируют осуществлять обмен опытом и знаниями в области передовых ИТ-технологий, что позволит командам повысить квалификацию и расширить спектр предлагаемых услуг. Также в рамках взаимодействия запланировано участие в проектах, требующих комплексного подхода и объединения усилий для достижения наилучших результатов.

Соглашение подписали президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов и генеральный директор «РЖД-Технологии» Александр Мискарян.

«Наши компании объединят экспертизу и наработанный опыт для создания совместных инновационных решений, в том числе доверенных ПАКов для развития одной из самых важных отраслей страны – транспортной. Сегодня заказчики проявляют повышенный интерес к таким комплексным решениям, особенно в сфере информационной безопасности и логистики для эффективного управления перевозками и ресурсами», – сказал Владимир Степанов.

«РЖД-Технологии» оказывают своим клиентам консалтинговые услуги в сфере ИТ и цифровой трансформации. Поэтому зачастую мы проверяем на себе надежность и гибкость поставщиков», – отметил Александр Мискарян.

«РЖД-Технологии» ведет проекты в сфере цифровой трансформации, внедряет и продвигает современные цифровые технологии на транспорте. Основные направления деятельности компании: разработка стратегий цифровой трансформации, оценка цифровой зрелости, управление активами, ИТ-аудит, системная интеграция и экспертиза.