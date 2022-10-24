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Решение РЖД по продаже билетов на все виды транспорта включено в реестр отечественного ПО

Решение РЖД по продаже билетов на все виды транспорта включено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «РЖД-цифровые пассажирские решения».

Проект «Автоматизированное рабочее место кассира» позволяет оформлять билеты на различные виды транспорта в едином интерфейсе, система интегрирована с банковским и кассовым оборудованием. Это первый подобный программный продукт, зарегистрированный в реестре отечественного ПО, отмечают разработчики.

«АРМ кассира» – полностью отечественная разработка, созданная под операционную систему Astra Linux. При этом для нас принципиально, чтобы цифровые решения РЖД были не просто импортонезависимыми, но и превосходили зарубежные аналоги по функциональности и устойчивости, «АРМ кассира» именно такое решение. И, что не менее важно, это универсальный продукт, подходящий не только для РЖД, но и для всей транспортной системы России», – сказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

«АРМ кассира» создано компанией «РЖД-цифровые пассажирские решения» – дочерним подразделением компании «РЖД-технологии», специализирующимся на цифровых сервисах для пассажирского комплекса. Продукт реализуется на базе платформы «Инновационная мобильность». Интерфейс интуитивно понятен и не требует длительного обучения персонала. Использовать «АРМ кассира» можно на пригородных железнодорожных кассах, кассах дальнего следовании, речного транспорта, авиа- и автобусных кассах.

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«Уже установлено 83 автоматизированных рабочих места кассира. Совместно с центром по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД мы внедрили это ПО в пригородных кассах 6 регионов страны. С начала года через «АРМ кассира» реализовано свыше 100 тыс. билетов», – отметил генеральный директор компании «РЖД-технологии» Александр Мискарян.

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