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Транссеть

Транссеть

25.03.2025 Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8» 1
10.12.2024 Новое мобильное приложение для оптимизации технической поддержки «TRS.СервисДеск» совместимо с «Ред ОС М» 1
24.10.2024 «Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1
02.12.2022 «Сервистелеком» внедрил ServiceDesk на российской low-code платформе TRS.EVA 2
27.09.2022 Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность» 2
17.03.2022 «Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений 1
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Транссеть и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 748 3
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
Infor - infor business AG 240 1
РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 1
СервисТелеКом 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 3
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 791 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1009 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 749 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1917 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 874 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1236 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9264 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1039 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13910 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1337 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7795 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 854 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3772 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2539 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5422 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3612 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 1
Микроскоп - Microscope 326 1
Транссеть - TRS.EVA 4 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 842 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 985 2
Google Android 14130 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Hikvision Ellipse 3 1
IBM Tivoli 281 1
Транссеть - TRS.Service Desk 1 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
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Чевачин Андрей 1 1
Шварев Леонид 9 1
Мельчаков Михаил 1 1
Белозеров Олег 28 1
Висленев Сергей 8 1
Мискарян Александр 7 1
Финько Ирина 1 1
Анисимов Максим 27 1
Питкевич Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1092 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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