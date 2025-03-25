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Транссеть
Транссеть и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1925 3
|РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Кувалдин Андрей 2 2
|Чаркин Евгений 297 1
|Наумов Иван 2 1
|Чевачин Андрей 1 1
|Шварев Леонид 9 1
|Мельчаков Михаил 1 1
|Белозеров Олег 28 1
|Висленев Сергей 8 1
|Мискарян Александр 7 1
|Финько Ирина 1 1
|Анисимов Максим 27 1
|Питкевич Юлия 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1092 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
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