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Решения «Транссети» на базе «Ред ОС М» внесены в реестр российского ПО

Два программных продукта компании «Транссеть», адаптированных под мобильную операционную систему «Ред ОС М» от «Ред Софт», включены в Единый реестр для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В реестр вошли: МП TRS.СервисДеск для «Ред ОС М» (реестровый № 28386 от 6 июня 2025 г.) — мобильное приложение для управления ИТ-службой, активами и внутренними заявками; МП TRS.Обходчик для «Ред ОС М» (реестровый № 28452 от 11 июня 2025 г.) — решение для автоматизации и контроля обходов оборудования на объектах.

Решения «Транссети» предназначены для предприятий, где критичны мобильность, автономность и контроль внутренних процессов. «TRS.СервисДеск» и «TRS.Обходчик» позволяют управлять инфраструктурой и обслуживанием внутри защищенной корпоративной сети — без зависимости от иностранных платформ.

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Совместимость с «Ред ОС М» подтверждена по итогам технической интеграции и тестирования. Включение в Реестр открывает путь к применению решений в государственных и корпоративных проектах, а также в рамках закупок по ПП РФ № 719 от 17 июля 2015 г. Решения будут использоваться в рамках совместных проектов и продолжат развиваться с учетом требований заказчиков и отраслевых стандартов.

«Ред ОС М» соответствует высоким стандартам безопасности, не содержит сервисов Google, а доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» совместима с мобильными версиями «КриптоПро» CSP, «Контингент АП», VIPNet, а также других СЗИ. Продукт позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей, а также пользоваться Linux-приложениями.

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