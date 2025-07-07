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Технологии «Транссети» на базе ОС «Аврора» внесены в реестр отечественного ПО

Мобильное приложение «TRS.Обходчик» компании «Транссеть» на базе ОС «Аврора» внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры РФ (№28589 от 23 июня 2025). Приложение позволяет назначать задания для производственного персонала, контролировать месторасположение специалистов, оперативно предоставлять сотрудникам техническую документацию, оперативно передавать персоналу тревожные сигналы о нештатных ситуациях. ПО того же класса и с аналогичными функциональными и техническими характеристиками на базе ОС «Аврора» ранее разработано «Транссетью» и успешно эксплуатируется центральной станцией связи РЖД.

Мобильное приложение «TRS.Обходчик» разработано на базе универсальной low-code-платформы TRS.EVA. Функционал дает операторам и обслуживающему персоналу возможность своевременно реагировать на инциденты и события, заблаговременно планировать сроки проведения технического обслуживания и ремонта, а также осуществлять полный контроль фактического выполнения работ.

Гибкая интеграция приложения «TRS.Обходчик» в любую отрасль позволяет сократить сроки простоя оборудования и затраты на его ремонт, что, в свою очередь, приводит к повышению качества продукции и услуг, росту общей эффективности и прибыльности предприятия.

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Безопасность

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делает ОС «Аврора» стратегическим выбором российского бизнеса. ОС «Аврора» используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.

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