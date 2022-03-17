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«Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений

Компания «Транссеть» разработала ITSM и EAM решения — с их помощью заказчики могут проводить полный комплекс работ по управлению инфраструктурой и оборудованием. Решения базируются на собственных разработках компании с использованием open source компонентов. Об этом CNews сообщили представители компании«Транссеть».

Клиенты смогут получить независимый от иностранного ПО функционал, среди которого:

- Мониторинг различных типов оборудования

- Управление активами, событиями, инцидентами, проблемами

- Управление обращениями пользователей

- Управление услугами на базе сервисного каталога

- Планирование работ и контроль их исполнения

- Визуальное отображение технологического процесса и объектов на картах и мнемосхемах

- Многофункциональное мобильное приложение (на ОС Аврора и Android)

- Отказоустойчивая шина данных

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В архитектуре решений реализована полнокомплектная геораспределенная отказоустойчивость, что позволяет использовать несколько ЦОДов для функционирования ПО. В случае сбоя оборудования система переключится на другой ЦОД и продолжит работу.

Решения компании разработаны на программной платформе TRS.EVA с применением low code/no code методологий. Они позволяют сократить затраты на автоматизацию бизнес-процессов и ускорить реализацию проектов. TRS.EVA имеет сервис-ориентированную архитектуру, внесена в реестр отечественного ПО и позволяет оперативно масштабировать функциональность из набора прикладных пакетов, адаптируемых под специфику различных организаций.

TRS.EVA создана как многослойная платформа, которая позволяет создавать информационные системы различных классов. В первую очередь Транссеть концентрируется на системах класса EAM, OSS/BSS, ITSM – для управления различными типами инфраструктуры, от ИТ и телеком до промышленности и транспорта.

«Готовые коробочные решения для управления эксплуатацией инфраструктуры на базе нашей low-code платформы имеют неограниченные возможности по адаптации и модификации под требования заказчика и позволяют компаниям в сжатые сроки перейти на импортонезависимые продукты с оптимальными затратами к получаемому результату» — отметил Андрей Кувалдин, заместитель директора по развитию программных продуктов «Транссеть».

Решения компании успешно эксплуатируются на крупнейших телекоммуникационных, нефтегазовых и транспортных инфраструктурах России.

Сегодня из-за санкций против российских компаний и ухода большинства западных вендоров с российского рынка встал вопрос о переходе на отечественное ПО. От этого зависит технологическая независимость компаний и безопасность их критически важной инфраструктуры. Платформа TRS.EVA может стать основой для импортозамещения имеющихся в компаниях зарубежных систем управления инфраструктурой, таких как SAP Asset Management, IBM Maximo EAM, IBM Tivoli, Ellipse, Infor, Oracle EAM и др.

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Транссеть – российский разработчик программного обеспечения, специализируется на разработке и внедрении импортонезависимых решений класса EAM, WFM, ITSM, BPMS, BSS/OSS и пр.

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