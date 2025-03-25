Решение по управлению инфраструктурой на российской low-code платформе TRS.EVA c использованием мобильного приложения TRS.Обходчик, дает операторам и обслуживающему персоналу возможность своевременно реагировать на инциденты и события, заблаговременно планировать сроки проведения технического обслуживания и ремонта, а также осуществлять контроль фактического выполнения работ.

TRS.EVA IIoT Monitoring Platform — это комплексное решение на low-code платформе, предназначенное для мониторинга состояния инфраструктуры предприятия. Платформа позволяет выявлять неисправности и проблемы до момента их наступления и обеспечивает оперативное реагирование и эффективное управление инфраструктурой организации и производственными процессами на основе достоверной информации.

