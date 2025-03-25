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Транссеть TRS.EVA

Решение по управлению инфраструктурой на российской low-code платформе TRS.EVA c использованием мобильного приложения TRS.Обходчик, дает операторам и обслуживающему персоналу возможность своевременно реагировать на инциденты и события, заблаговременно планировать сроки проведения технического обслуживания и ремонта, а также осуществлять контроль фактического выполнения работ.

TRS.EVA IIoT Monitoring Platform — это комплексное решение на low-code платформе, предназначенное для мониторинга состояния инфраструктуры предприятия. Платформа позволяет выявлять неисправности и проблемы до момента их наступления и обеспечивает оперативное реагирование и эффективное управление инфраструктурой организации и производственными процессами на основе достоверной информации.


25.03.2025 Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8» 3
24.10.2024 «Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1
02.12.2022 «Сервистелеком» внедрил ServiceDesk на российской low-code платформе TRS.EVA 1
17.03.2022 «Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Транссеть и организации, системы, технологии, персоны:

Транссеть 7 4
Ред Софт - Red Soft 748 2
СервисТелеКом 3 1
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РЖД - Российские железные дороги 1925 1
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