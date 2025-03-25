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Транссеть TRS.EVA
Решение по управлению инфраструктурой на российской low-code платформе TRS.EVA c использованием мобильного приложения TRS.Обходчик, дает операторам и обслуживающему персоналу возможность своевременно реагировать на инциденты и события, заблаговременно планировать сроки проведения технического обслуживания и ремонта, а также осуществлять контроль фактического выполнения работ.
TRS.EVA IIoT Monitoring Platform — это комплексное решение на low-code платформе, предназначенное для мониторинга состояния инфраструктуры предприятия. Платформа позволяет выявлять неисправности и проблемы до момента их наступления и обеспечивает оперативное реагирование и эффективное управление инфраструктурой организации и производственными процессами на основе достоверной информации.
Транссеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Транссеть 7 4
|Ред Софт - Red Soft 748 2
|СервисТелеКом 3 1
|Infor - infor business AG 240 1
|Питкевич Юлия 2 2
|Кувалдин Андрей 2 2
|Костина Виктория 3 1
|Наумов Иван 2 1
|Анисимов Максим 27 1
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