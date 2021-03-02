РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи

Компании «Транссеть» и «КОРУС Консалтинг» разработали мобильное приложение под ОС «Аврора». Приложение предназначено для автоматизации деятельности ремонтно-восстановительных бригад. Оно будет установлено на 3,6 тыс. мобильных устройств.

Новое мобильное приложение

В 2020 г. «Транссеть» в партнерстве с «КОРУС Консалтинг» разработала второе мобильное приложение под ОС «Аврора» — для ремонтно-восстановительных бригад Центральной станции связи РЖД (ЦСС РЖД). Оно будет установлено на 3,6 тысячах мобильных рабочих мест. Первое приложение было создано в 2019 г. – это был пилотный проект для управления промышленной инфраструктурой в части проведения диагностических работ для одного крупного заказчика.

Приложение для ремонтно-восстановительных бригад предоставляет пользователям возможность оперативного контроля дислокации эксплуатационного персонала при проведении работ и отображения местоположения сотрудников на карте. С его помощью можно контролировать выполнение полного технологического цикла проведения работ с учетом срабатывания систем охранно-пожарной сигнализации и наличия сообщений с обслуживаемого оборудования, делать отметки о начале и завершении выполнения работ прямо с мобильного устройства, получать информацию о текущих плановых и внеплановых работах, назначенных сотрудникам эксплуатационных подразделений, загружать на мобильное устройство карту технологического процесса, отправлять сообщения старшему электромеханику в случае отсутствия сотрудников в месте проведения работ, оперативно передавать старшему смены ЦТО тревожного сигнала о нештатных ситуациях на объектах инфраструктуры и в пути следования, а также отправлять с мобильного устройства в корпоративную систему графические файлы.

Отображение персонала и объектов на карте Отображение персонала и объектов на карте Оперативное планирование работ Оперативное планирование работ Просмотр списка работ Просмотр списка работ Статистика работ по бригаде Статистика работ по бригаде Текущие работы Текущие работы Установка отметки о начале работ Установка отметки о начале работ Отображение персонала и объектов на карте

Особенности разработки

«Аврора» — молодая операционная система, и количество мобильных приложений в ее экосистеме постоянно растет. Востребованность «Авроры» на рынке подтверждается, в том числе, разработчиками. Ориентируясь на острые потребности клиентов, «Транссеть» реализовала голосовое управление командами и распознавание речи и встроило их в свои приложения, предоставляя уже сейчас более широкий функционал собственным заказчикам.

Эти возможности особенно востребованы, например, при работе с мобильными устройствами на 30-градусном морозе, в процессе ремонта оборудования или в ходе выполнения других задач. Голосовое управление работает и в офлайн-режиме, потому что в полевых условиях пользователи, зачастую, не имеют доступа в сеть.

Также «Транссеть» реализовала возможность определения координат в условиях автономности с помощью ГЛОНАСС. Если нет возможности определить местоположение с помощью ГЛОНАСС, то можно использовать технологию RFID. Для этого необходимо, чтобы на каждом объекте была своя метка, которую работник считывает, добравшись до места назначения.

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«Работать с командой «Открытой мобильной платформы» нам нравится. Специалисты техподдержки трепетно относятся к разработчикам, которые делают софт под их операционную систему, предоставляют развернутые консультации по реализованным инструментам, — рассказывает Андрей Чевачин, директор по направлению автоматизации корпоративных бизнес-процессов «Транссеть». — Мы видим рост спроса на мобильную разработку под ОС «Аврора». На отечественное ПО сейчас переходят многие. Одна из причин — зарубежные компании могут прекратить поддержку своих устройств и операционных систем, что критично для государственных компаний и бизнеса».

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с компанией «Транссеть», — говорит Леонид Шварев, директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная платформа». — Наш партнер, специализирующийся на разработке ПО для управления процессами эксплуатации инфраструктуры, разработал приложение под конкретный бизнес-процесс заказчика. И с нашей точки зрения, ядро этого продукта можно использовать для решения широкого спектра задач различных групп полевого персонала. Поэтому перспективы у этого приложения, безусловно, есть».

Об ОС «Аврора»

«Аврора» — единственная мобильная ОС, включенная в Единый реестр российского ПО (Рег. №1543 от 05.09.2016), имеет сертификаты ФСБ России по АК2 и ФСТЭК России по «А» 4 классу защиты и 4 уровню доверия. Встроенное СКЗИ «СледопытSSL» соответствует требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС2. Это значит, что ОС «Аврора» может использоваться в ГИС, на объектах КИИ и при работе с ПДн, включая медицинские.

Все корпоративные мобильные устройства с установленной ОС «Аврора» интегрированы с ЕMM-платформой «Аврора Центр», которая обеспечивает управление мобильными устройствами и их пользователями; контроль жизненного цикла корпоративных приложений: установка, обновление и удаление; управление политиками безопасности: удаленная блокировка устройства в случае кражи или утери, запрет использования браузера, сети передачи данных и т.д.; реагирование на события безопасности и мониторинг состояния устройств.