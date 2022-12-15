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Цифровая «дочка» РЖД займется доработкой билетной системы 18 пригородных компаний

«РЖД-Цифровые пассажирские решения» (входит в цифровой холдинг «РЖД-Технологии») получила права на автоматизированную систему управления Пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК). Через эту билетную систему приобретают проездные документы пассажиры 18 пригородных пассажирских компаний из почти 60 регионов страны.

Предполагается значительно расширить функциональные возможности системы, добавить удобные сервисы и перевести ее на отечественное ПО.

«Объединение решений пассажирской цифровизации на базе компании «РЖД – Цифровые пассажирские решения» позволит эффективно развивать систему оформления и продажи билетов на пригородные поезда, а пассажирам станет намного удобнее приобретать билеты. Еще одна принципиальная задача, которую мы решаем – перевод систем реализации проездных документов на отечественное импортонезависимое программное обеспечение», – сказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

АСУ ППК автоматизирует процессы управления пригородной пассажирской компанией, начиная с продажи билетов и контроля прохода пассажиров и заканчивая предоставлением комплексных аналитических отчетов в виде графиков и таблиц для руководителей пригородных пассажирских компаний. В прошлом году через нее приобрели почти 160 млн билетов.

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«Перед нашими технологическими партнерами из «РЖД-Цифровые пассажирские решения» стоит задача реализовать дорожную карту по развитию функционала. Из приоритетных направлений – интеграция с платформами транспортного предпроцессинга и расширение линейки каналов оформления электронных проездных документов и их оплаты. Так, пассажиры получат максимальные возможности для бесконтактной оплаты проезда через Систему быстрых платежей, по QR-коду и другие платежные сервисы», – сказал начальник центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Алексей Белянкин.

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