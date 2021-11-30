«Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux

Подконтрольная РЖД структура, предоставляющая сервис продажи билетов на все основные виды транспорта на территории России, переводит кассовое ПО с зарубежной ОС на российскую Astra Linux.

Миграция «Инновационной мобильности»

Как выяснил CNews, дочерняя структура РЖД, развивающая в России сервис продажи гражданам билетов на любые виды транспорта, собирается заменить на ПК своих кассиров ОС Microsoft Windows на российскую Astra Linux.

К такому выводу можно прийти, исходя из техзадания объявленного этой организацией — «Инновационная мобильность» — тендера в формате запроса котировок в электронной форме. Информация о нем появилась на сайте госзакупок 25 ноября 2021 г. Максимальная начальная цена договора выставлена на уровне 1,96 млн руб.

Заявки от претендентов будут приниматься до 3 декабря. Подведение итогов намечено на 17 декабря. Общий срок выполнения работ ограничен 20 рабочими днями с даты заключения договора.

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Редакция CNews ожидает от «Инновационной мобильности» уточнений относительно количественных параметров проекта — данных о том, какое число ПК кассиров по итогам миграции станет работать на Astra Linux вместо Microsoft Windows.

Специфика мигрирующего ПО

В ТЗ тендера сообщается, что мигрирующее с одной ОС на другую ПО предназначено для автоматизации процессов, связанных с обеспечением организационно-технических мероприятий, направленных на контроль работы кассира, с увеличением количества подключаемого оборудования и операций по всем видам услуг, с реализацией новых возможностей для предоставления ПО в другие организации, а также с расширением возможности совместной работы ПК кассиров с другим ПО.

«Разрабатываемые методы и программные модули должны сохранять структуру исходного ПО и сохранить возможности дальнейшего развития ПО», — говорится в техзадании.

После миграции ПО должно сохранить свою функциональность и обеспечивать бронирование билетов туда-обратно по всем видам транспорта, бронирование льготных категорий пассажиров, оформление дополнительного багажа, оформление билетов «Аэроэкспресса», оформление карт «деловой проездной», печать фискальных и нефискальных документов, работу второго монитора для пассажира, интеграцию ПО с POS-терминалом для реализации безналичной оплаты, интеграцию ПО с контрольно-кассовой техникой «Прим 08» и «Атол», интеграцию ПО со сканером паспортов ПАК-РД, централизованное обновление ПО.

Специфика бизнеса «Инновационной мобильности»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инновационная мобильность» было зарегистрировано в Москве 20 октября 2016 г. Изначально оно на 99% принадлежало АО «Трансмобильность» (100% долей у полностью подконтрольной РЖД «Федеральной пассажирской компании») и на 1% — ООО «Напитки транссервис» (мажоритарная доля у РЖД).

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В 2017 г. 49% долей «Инновационной мобильности» перешло к ООО «Онэлия». По сайту этой ИТ-компании можно заключить, что именно она предоставила «дочке» РЖД платформу для продажи билетов не только на железнодородный транспорт, но также на самолеты, автобусы, «Аэроэкспресс», водный транспорт, а также предоставления страховых полисов.

На данный момент оставшаяся 51-процентная доля в «Инновационной мобильности» поровну поделена между «Трансмобильностью» и «РЖД-технологиями»

Используемая компанией платформа позволяет не только покупать билеты пассажирам, но и реализовывать их владельцам собственных программных продуктов по осуществлению продаж.

«На сегодняшний день с нами работают более 500 агентов», — сообщает о себе компания, приводя в качестве примеров «Яндекс», Tutu, OneTwoTripи др.

По данным «Контур.фокуса», по итогам «ковидного» 2020 г., ознаменовавшемся резким сокращением пассажирских перевозок во всем мире, выручка компании составила 376,5 млн руб. с падением этого показателя на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации еле-еле сохранила положительное значение, составив 1,3 млн руб.