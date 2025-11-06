Получите все материалы CNews по ключевому слову
Столбова Екатерина
СОБЫТИЯ
Столбова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Миронович Филипп 11 3
|Дунаев Сергей 61 2
|Сорокин Сергей 15 1
|Павлов Александр 104 1
|Исаев Александр 33 1
|Новиков Руслан 4 1
|Величко Ольга 3 1
|Сушков Евгений 2 1
|Федотов Владимир 2 1
|Ускова Ирина 1 1
|Столяров Егор 2 1
|Чудинов Дмитрий 68 1
|Кострыкина Светлана 5 1
|Войнов Дмитрий 1 1
|Переверзев Максим 2 1
|Усков Роман 3 1
|Киричек Руслан 13 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Богданов Андрей 43 1
|Шадаев Максут 1127 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Мишустин Михаил 724 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Паршин Максим 321 1
|Паршин Константин 64 1
|Лебедев Александр 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.