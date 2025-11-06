Разделы

Столбова Екатерина


СОБЫТИЯ


06.11.2025 «Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров 1
18.06.2024 Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ 1
29.05.2024 При поддержке «Сколково» «Почта России» внедрит ИИ для ускорения доставки 1
28.05.2024 «Почта России» внедряет систему моделирования маршрутов с использованием искусственного интеллекта 1
15.01.2024 «Сколково» поддержит проект по созданию отечественной ERP-платформы для авиастроения 1
09.10.2023 Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ 1
01.06.2023 «Сколково» выделил почти 200 млн руб. на решение для цифровизации металлургических предприятий 1
05.05.2023 ИИ-систему резидента «Сколково» внедрили в 400 магазинов торговой сети 1
06.04.2023 «РЖД-технологии» получила более 75 млн руб. от «Сколково» на создание фабрики роботов 1
13.03.2023 Фонд «Сколково» начал отбор проектов особой значимости 1
30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
30.01.2023 «Северсталь» разработает отечественное ПО для металлургии и смежных отраслей 1
13.12.2022 Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена 1
13.12.2022 Как предприятию получить ₽700 млн на внедрение особо значимого проекта 1
29.11.2022 Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой 1
26.10.2022 Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 2
07.09.2022 Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений 1
21.06.2022 Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник 1
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Столбова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 179 7
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 7
ЦРТ Инновации 71 5
Beorg - Биорг 123 5
С-Инновации 45 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 4
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 109 4
Vocord - Вокорд 183 4
Stereotech - Стереотек 47 3
Яблочков Зарядные станции 46 3
Ovision - Овижн 49 3
Северсталь Инфоком 90 2
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 27 2
РЖД Технологии - RZD Digital 33 2
Яндекс.Технологии 5 2
NL Group - Next Level Group - Некст Левел Групп 4 2
Addreality - Эддреалити 45 2
1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 10 1
Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 12 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 158 1
Quick Resto - Квик Ресто 7 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
Axelot - Datareon - Датареон 3 1
I5.Solutions - Проект И5 3 1
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 5 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
ДиБиЭй - Цифровая Адаптация Бизнеса - DBA - Digital Business Adaptation 4 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Yandex - Яндекс 8320 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Базальт СПО - BaseALT 774 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 77 1
Лаборатория знаний 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1736 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
8886 1
Рапид Био 102 6
ЯКласс 68 4
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 4
Гепатера - Hepatera 46 4
Почта России ПАО 2226 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1000 4
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 3
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 2
Северсталь ПАО - Severstal 553 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 11 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1992 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3225 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12728 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 379 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3359 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 480 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 212 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2138 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 384 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3379 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22726 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17400 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12253 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7333 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3084 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7492 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31717 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6797 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 872 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4579 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27002 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7212 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1332 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1807 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1446 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25857 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2752 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9929 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9278 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33627 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 318 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 469 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2426 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 359 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 366 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1745 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2802 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 339 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4409 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2236 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 988 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21841 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5927 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 119 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2000 2
Softline - Sl Soft - Robin - Облачная фабрика программных роботов РЖД 3 2
Северсталь - MES металлургия 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5763 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1510 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 101 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 20 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1498 1
NVision Барьер 723 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
Миронович Филипп 11 3
Дунаев Сергей 61 2
Сорокин Сергей 15 1
Павлов Александр 104 1
Исаев Александр 33 1
Новиков Руслан 4 1
Величко Ольга 3 1
Сушков Евгений 2 1
Федотов Владимир 2 1
Ускова Ирина 1 1
Столяров Егор 2 1
Чудинов Дмитрий 68 1
Кострыкина Светлана 5 1
Войнов Дмитрий 1 1
Переверзев Максим 2 1
Усков Роман 3 1
Киричек Руслан 13 1
Никифоров Николай 1136 1
Богданов Андрей 43 1
Шадаев Максут 1127 1
Варламов Кирилл 42 1
Мишустин Михаил 724 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Паршин Максим 321 1
Паршин Константин 64 1
Лебедев Александр 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8034 2
Россия - УФО - Курганская область 572 2
Ближний Восток 3022 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1291 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 876 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 351 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1402 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2078 1
Америка Латинская 1873 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1631 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 429 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 550 1
Россия - СФО - Республика Тыва 352 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 657 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 703 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4217 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20180 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10626 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8012 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31548 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9552 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2249 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2162 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6004 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2004 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1037 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6253 2
Образование в России 2524 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5865 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5225 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25758 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4296 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 570 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 757 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 8 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2980 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 917 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8293 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17269 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3665 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2047 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
Энергетика - Energy - Energetically 5484 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1738 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8339 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 226 3
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
ИнфоКом 116 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

