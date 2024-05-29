При поддержке «Сколково» «Почта России» внедрит ИИ для ускорения доставки

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и «Почта России» подписали договор о внедрении системы интеллектуального моделирования в почтовой логистике в период с 2024 по 2026 гг. Партнером «Почты» в реализации проекта станет ведущий разработчик «Тераплан», резидент «Сколково». Он занимается созданием и поддержкой оптимизационных платформ и информационных систем. Благодаря проекту «Почта» автоматизирует рутинные операции и сможет строить более оптимальные маршруты. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

На основании исторических данных с помощью технологии искусственного интеллекта система рассчитает прогноз поступления почтовых отправлений на каждом этапе логистической цепочки. После чего предложит оптимальные маршруты доставки почты конечному получателю. Первые расчеты показывают, что система поможет «Почте» сократить сроки доставки за счет исключения лишних транспортных узлов из маршрута либо уменьшения их числа.

«Цифровизация компании напрямую влияет на ее эффективность. В случае с «Почтой» искусственный интеллект позволит нам повысить качество услуг и значительно улучшить клиентский сервис», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Федеральный проект направлен на стимулирование спроса на технологии ИИ среди российских предприятий приоритетных отраслей экономики в целях повышения их эффективности и достижения технологического суверенитета. За период реализации этой программы мы поддержали 25 проектов на общую сумму 1,4 млрд руб. Проект «Почты России» предусматривает оптимизацию процесса построения логистических операций, сокращение издержек при транспортировке посылок», — сказала директор проектного офиса оператора отраслевых проектов «Цифровой экономики» Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

«Почта» внедряет цифровые решения в логистику и этому способствуют накопленные петабайты данных о трекинге почтовых отправлений, операциях на логистических объектах и отделениях связи. Компания также использует систему анализа больших данных для построения эффективных международных маршрутов. Кроме того, в управлении сортировкой «Почта» применяет технологию компьютерного зрения для распознавания стикеров, адресов и других параметров.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» разработан с целью реализации стратегии развития ИИ до 2030 г. Предприятия, внедряющие технологии ИИ для цифровой трансформации бизнеса, могут претендовать на гранты размером от 20 до 100 млн руб. Реализуемые проекты должны быть пилотными и предусматривать применение искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

В 2023 г. было поддержано 17 ИИ-проектов на сумму более 820 млн руб. На 2024 г. предусмотрен объем средств на гранты ИИ в размере не менее 516 млн руб.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» в 2023 г. увеличилась на 43% по сравнению с 2022 г. и составила 508 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тыс.