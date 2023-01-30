«Северсталь» разработает отечественное ПО для металлургии и смежных отраслей

«Северсталь» получила грантовую поддержку Фонда «Сколково» на разработку двух крупных проектов в сфере импортозамещения иностранного ПО в ключевых отраслях российской экономики. Компания выступает якорным заказчиком, а «Северсталь-инфоком» — разработчиком обоих программных продуктов. Впоследствии они будут доступны для внедрения в компаниях металлургического сектора и смежных отраслей. Мера поддержки предусмотрена нацпрограммой «Цифровая экономика России». Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Первый проект — решение «MES металлургия». MES (manufacturing execution system) — это система управления производственными процессами, которая решает задачи анализа, синхронизации и координации выпуска продукции на разных участках и переделах металлургической компании — от выплавки стали до отгрузки конечного продукта клиенту. В ней ведется учет производственных и складских операций, отгрузки, поступления и перемещения проката на складе, а также есть функция управления качеством. Благодаря МES-системам компания может не только снизить количество металла с дефектами, но и более точно соблюдать сроки выполнения обязательств перед клиентами, а также повышать уровень гибкости и прозрачности бизнес-процессов. Ожидается, что внедрение решения «MES металлургия» будет способствовать повышению темпов металлургического производства, улучшению качества выпускаемой продукции и стабилизации производственных процессов. Сумма гранта на его создание составила 475 млн руб.

Второй проект — продукт для оптимизации процессов планирования предприятий с разнообразной системой управления и разветвленной цепочкой поставок. Система интегрированного планирования позволит управлять выполнением заказа по цепочке от сталеплавильного производства до отгрузки готовой продукции. Решение формирует и передает каждому цеху задание — по какой технологии и в какое время подразделение должно выполнить свой этап для реализации конкретного заказа. В результате компания, внедрившая решение, может эффективно спланировать спрос, производство и продажи, а клиент — узнать время готовности заказа с точностью до недели и быстрее его получить. Сумма гранта на разработку составила 600 млн руб.

По завершении разработки решения будут пилотироваться на производственных площадках «Северстали» или созаказчиков проекта.

«Создание российских аналогов MES-систем и систем планирования производства в короткие сроки — крайне амбициозная задача, но в то же время это необходимый шаг к технологическому импортозамещению на промышленных предприятиях нашей страны. Считаю, что, объединив усилия бизнеса и государства, мы сможем разработать эффективное ПО не только для производства “Северстали”, но и для всей металлургии и смежных отраслей, а также для компаний, работающих в других странах. За последние пятнадцать лет мы накопили обширную экспертизу в сфере эксплуатации, поддержки и адаптации зарубежных информационных систем, а также постоянно наращивали долю собственных разработок и повышали компетенции ИТ-команд. Благодарю фонд "Сколково" за оказанное доверие и грантовую поддержку», — сказал генеральный директор «Северсталь-инфокома» Сергей Дунаев.

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«После того, как российский рынок покинули зарубежные вендоры, государство и институты развития активно помогают отечественным компаниям реализовывать сложные и затратные проекты импортозамещения в ИТ. “Сколково” в рамках федпроекта “Цифровые технологии” софинансирует до 80% стоимости таких проектов. Поддержка предоставляется по результатам экспертизы проектов. При этом ключевым критерием при оценке проекта является потенциал тиражирования ИТ-решения среди других компаний отрасли», – сказала руководитель проектного офиса Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

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«Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании «Северсталь». У компании есть опыт собственных разработок, в том числе и для внешнего рынка. Например, программный комплекс для управления техническим обслуживанием и ремонтами предприятий «Надежность» и VR-тренажеры, которые воссоздают в виртуальной среде реальные цеха и позволяют персоналу безопасно отработать нужные на производстве навыки.