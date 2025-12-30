Разделы

Усков Роман


СОБЫТИЯ


30.12.2025 ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности 1
01.06.2023 «Сколково» выделил почти 200 млн руб. на решение для цифровизации металлургических предприятий 1
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
24.05.2017 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Усков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1155 2
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 2
ЦРТ Инновации 71 1
Beorg - Биорг 125 1
С-Инновации 45 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
Dropbox 513 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3798 2
Монохромное изображение - Monochrome image 635 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Принтер - скорость печати 590 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 2
Apple AirPrint 118 2
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 51 2
Xerox ConnectKey 41 1
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 1
Xerox VersaLink 25 1
Xerox Mobile Solutions - Xerox Mobile Print - Xerox Mobile Link App 13 1
Xerox Web Services - Xerox Embedded Web Server 3 1
Adobe PostScript 116 1
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 492 1
Google Android 14749 1
Xerox B - монохромные МФУ 9 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 363 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Столбова Екатерина 20 1
Федотов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
