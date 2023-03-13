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Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
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Фонд «Сколково» начал отбор проектов особой значимости

Фонд «Сколково» объявил о старте приема заявок на участие в конкурсном отборе особо значимых проектов (ОЗП). К ним относятся ИТ-проекты, деятельность которых направлена на импортозамещение и импортоопережение. Размер гранта составит до 700 млн руб. Мера поддержки предусмотрена нацпрограммой «Цифровая экономика РФ».

Получить гранты могут российские компании, проекты которых включены в перечень ОЗП, утвержденный президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Компания-грантополучатель должна выступать заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов или платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий. Такие проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного ПО или ПАКов в ключевых отраслях российской экономики.

«Мера поддержки направлена на преодоление зависимости российских предприятий от зарубежного программного обеспечения и развитие отечественных разработок. Процесс одобрения проектов, претендующих на господдержку, состоит из нескольких этапов. Приоритеты определяют индустриальные центры компетенций, включающие представителей компаний – крупнейших отраслевых заказчиков ИТ-решений. Правительство утверждает перечень особо значимых проектов, предварительно одобренных ИЦК и отраслевыми комитетами, возглавляемыми ответственными министерствами. Фонд «Сколково» проводит собственную экспертизу проектов на основании утвержденных критериев и принимает решение о предоставлении проекту финансирования», – сказала директор проектного офиса фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

В 2022 г. «Сколково» предоставил гранты семи ОЗП из металлургической, химической, авиастроительной, сельскохозяйственной отраслей. Сумма грантов превысила 1,9 млрд руб.

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