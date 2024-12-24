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КРУ Кузбассразрезуголь

КРУ - Кузбассразрезуголь


24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 3
13.04.2023 «ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля» 2
13.12.2022 Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена 1
02.09.2022 ГК «Цифра» увеличила выручку на 71% в первом полугодии 2022 года 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
15.05.2012 Первая ИТ-компания из «Сколково» выходит на IPO 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

КРУ и организации, системы, технологии, персоны:

RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 2
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 2 1
Цифра ГК 2426 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Лаборатория знаний 9 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
ЦРТ Инновации 70 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Axelot - Datareon - Датареон 3 1
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Локотех - АВП Технология 6 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы 5 1
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 1
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 1
Российские коммунальные системы - РКС 12 2
Bright Capital 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
RuCom 4 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Региональные энергетические сети 3 2
Красный октябрь 30 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Газпром нефть 618 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Северсталь Ресурс 18 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Почта России ПАО 2112 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Доктор на работе 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 1
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ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
Омегальянс - Exeplant - ExeMES 3 1
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Русаков Максим 6 2
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Вексельберг Виктор 153 1
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Шадаев Максут 1008 1
Морозов Александр 23 1
Емельченков Сергей 140 1
Мишустин Михаил 676 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Паршин Максим 316 1
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Керейник Юрий 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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