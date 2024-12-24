КРУ Кузбассразрезуголь
КРУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Абызов Михаил 66 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Русаков Максим 6 2
|Степанов Николай 13 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Вексельберг Виктор 153 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Морозов Александр 23 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Паршин Максим 316 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Керейник Юрий 4 1
|Зайцев Константин 6 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
|Forbes - Форбс 817 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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