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Керейник Юрий



24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 1
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Керейник Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 3
Yandex - Яндекс 7340 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 1
Saprun - Сапран групп 51 1
SAP SE 5277 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром нефть 618 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 23 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 152 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Омегальянс - Exeplant - ExeMES 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Васильев Евгений 119 1
Лебедев Алексей 23 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 13 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Цветков Сергей 19 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Гущин Станислав 4 1
Терентьев Валентин 1 1
Шитов Константин 2 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Пирожков Владимир 6 1
Павлов Петр 2 1
Албул Андрей 1 1
Маркелов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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