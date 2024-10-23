Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве.

Российский разработчик MES системы ExeMES, компания EXEPLANT и системный интегратор САПРАН заключили партнерское соглашение. Совместно компании будут предлагать решение ExeMES российским промышленным компаниям, с учетом специфики и потребности каждого типа производств.

До 2022 г. основными вендорами в России и безусловными лидерами мирового рынка являлись продукты компаний AVEVA и SAP.

ExeMES – отечественная платформа для управления производственными процессами. Решение обеспечивает оптимизацию ресурсов, снижение потерь и повышает прозрачность всех этапов производства. Возможности платформы включают автоматизацию сбора данных в реальном времени, мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI), интеграцию с ERP-системами, а также высокую адаптивность и масштабируемость решения в условиях быстрого роста производственных мощностей.

Экспертная команда САПРАН имеет опыт внедрения реальных проектов по автоматизации производства. Компания предлагает комплексный подход, начиная с разработки обоснования необходимости внедрения решений до технического сопровождения имеющихся систем. В области MES систем интегратор ведет работы от запуска коробочных версий для небольших производств со сроком внедрения две недели до проектов на крупных предприятиях с разработкой «под ключ».

«Мы рады объявить о начале нашего сотрудничества с компанией САПРАН. Их высокая заинтересованность в нашем продукте и опыте позволяет нам надеяться на плодотворное и долгосрочное партнерство», – отметил Юрий Керейник, исполнительный директор компании EXEPLANT.

«Мы работаем над реальными проектами автоматизации, знаем всех вендоров на рынке и выбираем оптимальные решения под запрос клиента. Для многих заказчиков таким решением выступает система ExeMES. Поэтому с ростом запросов на российские MES системы мы заключили партнерство с компанией EXEPLANT и планируем плотно работать вместе на наших будущих проектах», - сказал Артем Маркелов, директор департамента промышленной автоматизации компании САПРАН.