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Маркелов Артем
|21.04.2025
|Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству 1
|23.10.2024
|Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
Маркелов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
|Saprun - Сапран групп 53 1
|SAP SE 5317 1
|Softline - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147534 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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