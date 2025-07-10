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«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области промышленной автоматизации) заключили стратегическое соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны объединят технологические и отраслевые компетенции для комплексной цифровизации производственных процессов промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Сапран».

«Северсталь-инфоком» выступает разработчиком особо значимых проектов импортозамещения в рамках индустриального центра компетенций и привносит практический опыт цифровизации крупнейшего металлургического холдинга, что позволяет предлагать рынку проверенные технологии. «Сапран» обладает экспертизой: команда компании реализовала десятки проектов промышленной автоматизации, понимает специфику их реализации на уровне архитектуры и бизнес-процессов, участвовала в создании отраслевой MES-системы и уникальных для рынка решений на базе ИИ.

В рамках партнерства компании будут совместно продвигать и внедрять пул решений, включая программный комплекс стратегического управления ТОиР – ПО «Надежность», ПО «Мобильный ТОиР» (МТОРО), решение по предиктивной аналитике – «Мониторинг и диагностика», систему управления производственными процессами (MES) «Металлургия», IPS систему «Производственное планирование», VR-тренажеры для обучения промышленным компетенциям, а также цифровые решения на базе искусственного интеллекта.

«Для нас это партнерство – возможность масштабировать накопленный «Северсталью» опыт цифровизации, – отметил Юрий Гущин, руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфокома». – Совместно с «Сапран» мы сможем предложить рынку проверенные решения, уже доказавшие свою эффективность на наших промышленных площадках, увеличить количество параллельно реализуемых проектов и адаптировать мастер-системы под требования различных отраслей промышленности».

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«Совместная работа с таким индустриальным лидером, как «Северсталь», открывает новые возможности для ускоренной цифровизации металлургической отрасли. Интеграция наших компетенций позволяет создавать индивидуальные решения, которые напрямую влияют на операционную эффективность и безопасность конкретных предприятий», — отметил Артем Маркелов, директор департамента промышленной автоматизации, «Сапран».

Партнеры намерены сосредоточиться на проектах для металлургической отрасли с последующим масштабированием опыта на смежные сегменты. В перспективе — развитие совместного консалтинга и комплексных услуг для промышленных компаний.

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