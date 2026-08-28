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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200097
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Векас Vekas

Векас - Vekas

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.08.2026 Анатолий Гарбузов: Московский производитель оборудования для автоматизации предприятий нарастил мощности при поддержке города 1
17.10.2024 Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES» 1
29.09.2022 Дефицита специалистов по маркировке не будет: интеграторы помогут бизнесу с квалицированными ИТ-специалистами 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Векас и организации, системы, технологии, персоны:

Датапарк 1 1
Yandex - Яндекс 9281 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 1
9630 1
Schneider Electric 614 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 24 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 1
КомЛайн - ComLine 18 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 15 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 14 1
enKod - энКод 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8908 1
Газпром нефть 731 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 296 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1047 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36409 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12245 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1391 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 889 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3204 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26460 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10243 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1400 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 804 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 672 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7854 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 513 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2727 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12904 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 194 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 176 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 40 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2530 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 11 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 210 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16380 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2942 1
Google YouTube - Видеохостинг 3006 1
Apple AirPods - Наушники 175 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 965 1
1С:ERP Управление предприятием 851 1
Schneider Electric - EcoStruxure 71 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 230 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
1С:Шина 17 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
1С:Молокозавод 5 1
КомЛайн - 1С:Молокопереработка MES 1 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Васильев Евгений 133 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 19 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 29 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 41 1
Керейник Юрий 7 1
Цветков Сергей 22 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Шаверин Андрей 1 1
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 2
Россия - РФ - Российская федерация 166975 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 684 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Турция - Турецкая республика 2632 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1693 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4579 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6802 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5011 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2496 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1088 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6607 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1081 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2759 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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