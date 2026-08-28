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Векас Vekas
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Векас и организации, системы, технологии, персоны:
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Васильев Евгений 133 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 19 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 29 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 41 1
|Керейник Юрий 7 1
|Цветков Сергей 22 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Гущин Станислав 4 1
|Шаверин Андрей 1 1
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.