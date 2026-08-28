Анатолий Гарбузов: Московский производитель оборудования для автоматизации предприятий нарастил мощности при поддержке города

Столичная компания «Векас» нарастила мощности в четыре раза за последний год и расширила портфель решений для промышленной автоматизации. Реализация планов по развитию стала возможной благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятие разрабатывает и выпускает оборудование для автоматизации технологических процессов, в том числе шкафы управления. Такие системы применяются на промышленных и инфраструктурных объектах: они получают сигналы от датчиков, обрабатывают их и подают команды подключенным устройствам. Благодаря этому действия можно запускать и останавливать автоматически, регулировать режимы работы, отслеживать состояние системы и предотвращать аварии.

«Московский производитель “Векас” увеличил в четыре раза свои мощности, одновременно нарастив число предлагаемых решений в сфере промышленной автоматизации. Этому предшествовало участие предприятия в программе компенсации процентной ставки по инвесткредиту от МФППиП для приобретения производственной площадки. Такие инструменты дают конкурентные преимущества не только самой компании, но и всей промышленной экосистеме столицы в целом», — сказал Анатолий Гарбузов.

Предприятие приобрело помещение в локации с необходимыми характеристиками для работы с крупногабаритным оборудованием, что позволило объединить все производственные процессы — от инженерной проработки до отгрузки — на одной площадке и выстроить правильный технологический маршрут. В итоге доля брака снизилась на 25%, а время логистических операций — на 30%.

Собственная инфраструктура позволила увеличить производственные площади со 184 до 717 кв м, а также расширить штат сотрудников с 50 до 183 человек.

«Эта поддержка стала для нас эффективным инструментом — в условиях экстремально высокой ставки она позволила не просто сохранить планы по расширению, но и реализовать их без ущерба для логистики и технологических требований, а собственная площадка дала возможность выстроить сквозной производственный цикл и кратно повысить управляемость процессами», — сказал генеральный директор компании «Векас» Александр Космин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в I полугодии 2026 г. при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные предприятия привлекли около 55 млрд руб. инвестиционных кредитов на расширение производственных площадей и приобретение нового оборудования. Программа инвестиционного кредитования МФППиП предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки ЦБ России. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей. Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».